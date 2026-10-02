Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.10.2026 12:12

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus bölgesinde saldırılar düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'un Beyta beldesinin, Cebel el-Urme bölgesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdığı, saldırıda can kaybı veya yaralanma bulunmadığı aktarıldı.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus bölgesinde saldırılar düzenledi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beyta beldesinin Cebel el-Urme bölgesindeki saldırıları hakkında bilgi verildi.

İsrail ordusunun koruması altında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdığı ve hasadı engellemeye çalıştığı aktarıldı.

Silahlı İsraillilerin, Filistinli çiftçilere topraklarına gitmesini silah zoruyla engellemeye çalıştığı belirtilirken, İsraillilerin saldırısında can kaybı ve yaralanma açıklanmadı.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklama, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 6 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Filistin medyası da İsrail ordusunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı koymaya çalışan Filistinlilere saldırarak üzerlerine gaz bombası attığı ve zeytin hasadını engellemeye çalıştığı bilgisini verdi.

Öte yandan, Nablus'un güneyindeki Irak Burin köyü kırsalında Cihad Ebu Şerh adlı Filistinlinin evine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırdığı, Ebu Şerh'in aracının tahrip edildiği ve eve baskın düzenleme girişiminin Filistinlilerin direnciyle önlendiği kaydedildi.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
İran'dan Irak'a iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında iş birliği
14:51
Yurt genelinde “Gıda Güvenliği” operasyonu: 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
14:18
DSÖ: İsrail'in onay mekanizması, Gazze'ye tıbbi malzeme girişini geciktiriyor ya da engelliyor
14:03
İletişim Başkanı Duran'dan Medine'deki saldırıya tepki
13:47
Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
13:27
İkinci Fon Kurulu Toplantısı'nda ödeme takvimi değerlendirildi
Sapanca Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre 75 santimetre yükseldi
Sapanca Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre 75 santimetre yükseldi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ