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Dünya
AA 02.10.2026 10:46

İsrail'de küçük uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında, 65 numaralı kara yolu yakınına düşen küçük uçaktaki 1 kişinin öldüğü diğerinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail'de küçük uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel basındaki haberde, İsrail’in kuzeyinde küçük bir uçağın 65 numaralı kara yolu yakınına düştüğü belirtildi.

Kazada uçakta bulunan bir kişinin öldüğü, diğer kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Uçağın düştüğü bölgede yangın çıkarken, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uçağın düşmesi nedeniyle 65 numaralı kara yolu trafiğe kapatılırken, sürücülerden bölgeden uzak durmaları istendi.

Olay yerinden aktarılan ilk bilgilere göre, açık bir alana düşerek alev alan hava aracının tarım uçağı olduğu tahmin ediliyor.

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