Sahte devlet kurumu kurdu, 1 milyon dolarlık bütçe aldı

Adeniyi Adeyemi, Cumhurbaşkanlığının kurduğunu reddettiği Cumhurbaşkanlığı Yabancı Yatırımı Teşvik Konseyinin başkanı olarak hareket etti.

Kurum, hükümetin merkezi idari binası olan Federal Sekreterlik'te ofis alanı edindi ve iddiaya göre merkez bankasına erişmeye çalıştı.

Adeyemi, sosyal medyada iş dünyası liderlerini ve yabancı diplomatları ağırladığını gösteren fotoğraf ve videolar paylaştı.

Sahte belgeler ve cumhurbaşkanlığı anteti

Savcılar, şüphelinin Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu tarafından verilmiş ve özel kalemi Femi Gbajabiamila tarafından imzalanmış gibi gösterilen sahte bir atama mektubu kullandığını belirtti.

Adeyemi ayrıca, ofis alanı, personel görevlendirmesi ve devlet kurumlarından iş birliği talep etmek için cumhurbaşkanlığı antetli belgeleri kullanmakla suçlandı.

Federal başkent Abuja'daki mahkemede yargılanan Adeyemi'ye sahtecilik ve kimliğe bürünme dahil sekiz suçlama yöneltildi.

Hükümet bürokrasisini aşan dolandırıcılık iddiası

Dava, iddia edilen girişimin boyutu nedeniyle ülkede büyük yankı uyandırdı. Hükümetin var olmadığını açıkladığı bir devlet kurumunun devlet bürokrasisinin çeşitli kademeleriyle müzakere ettiği anlaşıldı.

Tüm suçlamaları reddeden Adeyemi, 12 Ekim'deki bir sonraki duruşmasına kadar cezaevine gönderildi.

Yolsuzluk ve zayıf denetimin kamu hizmetlerini zedelediği Nijerya'da bu dava, doğru belgelerle resmi prosedürlerin aşılabileceği algısını güçlendirdi.

Mahkemeye beş kez çıkmamasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Adeyemi, güneybatıdaki Osun eyaletinde tutuklandı. Savcılar, herhangi bir hükümet yetkilisini Adeyemi ile komplo kurmakla suçlamadı.

Suçlamaları reddetti

Adeyemi, 26 Eylül'de Lagos'ta düzenlenen bir toplantıda polisin, Devlet Hizmetleri Departmanının ve Bağımsız Yolsuzluk Uygulamaları ve Diğer İlgili Suçlar Komisyonunun kendisini akladığını iddia etti.

Yerel basına verdiği röportajlarda da suçlamaları reddeden Adeyemi, konseyin gerçek olduğunu ve hükümet harcama planlarına dahil edilmesini sağlamak için bütçe yetkilileriyle şahsen görüştüğünü savundu.