TikTok diploması: Üniversiteler içerik üreticisi ekonomisine giriyor

Birkaç yıl öncesine kadar TikTok, Instagram ve YouTube için nasıl video oluşturulacağını üniversitede okumak pek olası görülmüyordu.

Ancak içerik üreticisi ekonomisinin büyümesi bu durumu değiştirdi.

İngiltere ve ABD'deki bazı üniversiteler, bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için içerik üretimi bölümleri açtı.

İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi, 2022 yılında sadece video ve gönderi üretimi değil, aynı zamanda kitle oluşturma, markalarla iş birliği, veri analizi ve gelir elde etme gibi konuları kapsayan bir program başlattı.

Söz konusu programdan temmuz ayında mezun olan 21 yaşındaki Destiny McGowan, edindiği en büyük faydanın sadece TikTok'un nasıl çalıştığını öğrenmek olmadığını ifade etti.

Her zaman girişimci olmak istediğini belirten McGowan, sosyal medyayı iş dünyasıyla birleştiren becerilerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

McGowan'ın şu anda kendi hesaplarında yayımladığı moda içeriklerinin yanı sıra üçüncü şahıslar için video üreterek ve TikTok Live üzerinden satış sunuculuğu yaparak gelir elde etmeye başladığı bildirildi.

İçerik üreticisi diplomasının maliyeti

Bu alanda eğitim almanın maliyetinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Nottingham Trent Üniversitesi ve Brighton Üniversitesindeki üç yıllık programlar, İngiliz öğrenciler için yıllık 9 bin 790 sterline mal oluyor.

Bu rakam, sadece diplomayı almak için eğitim ücretlerine yaklaşık 30 bin sterlin harcanması anlamına geliyor.

ABD'de ise Arizona Eyalet Üniversitesi benzer bir eğitimi, eyalet sakinleri için yıllık 14 bin 724 dolar ücretle sunuyor.

Yüksek maliyetler, geleneksel eğitim modellerinin dışında ortaya çıkan bir sektörde çalışmak için gerçekten üniversite diplomasına ihtiyaç olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Twitch'te 65 bin, TikTok'ta ise 100 binden fazla takipçisi olan İngiliz içerik üreticisi Knightenator, şirketlerin diplomaya önem vermediğini savundu.

2015 yılından bu yana oyun ve seyahat içerikleri üreterek geçimini sağlayan 31 yaşındaki içerik üreticisi, bilgi kaynaklarının internette zaten ücretsiz olarak bulunduğunu vurguladı.

Hobiden iş modeline

Ancak bu görüşe herkes katılmıyor. Arizona'nın Phoenix şehrinde içerik üreten Aiesha Beasley, on yıl önce bu işe başlarken planlı bir eğitim programının kendisine çok faydalı olabileceğini belirtti.

Beasley, asıl önemli noktanın içerik üretmek değil, bunu gelire dönüştürmek olduğunu kaydetti. Yeni üniversite programlarının da tam olarak bu ihtiyaca cevap vermeye çalıştığı ifade ediliyor.

Bu bölümlerde öğrencilere sadece kamera kullanımı veya video düzenleme değil, aynı zamanda marka oluşturma, kitle analizi, kampanya performans ölçümü ve farklı gelir kaynakları geliştirme yöntemleri öğretiliyor.

Milyar dolarlık ekonomi

Üniversitelerin bu yöneliminin tesadüf olmadığı belirtiliyor. İçerik üreticisi ekonomisinin milyar dolarlık bir pazara dönüştüğü ve şirketlerin reklam bütçelerinin giderek daha büyük bir kısmını sosyal medyaya ayırdığı biliniyor.

Sadece İngiltere'deki YouTube içerik üreticilerinin ekonomiye yaklaşık 2,2 milyar sterlin katkı sağladığı tahmin ediliyor.

ABD'de 2024 yılında yapılan bir araştırma, 18 ila 30 yaş arasındaki her üç gençten birinin influencer olmak istediğini ortaya koydu.

Bu talebin içerik üretimi, pazarlama, canlı yayın alışverişi ve kişisel marka yönetimi etrafında koca bir hizmet pazarı yarattığı ifade ediliyor.

Nottingham Trent Üniversitesindeki içerik üretimi programının sorumlusu Jacky Gurr, öğrencilerin çoğunun milyonlarca takipçiye ulaşmayı hedeflemediğini, edindikleri becerileri reklam ajanslarında veya pazarlama departmanlarında kullanabileceklerini söyledi.

Diploma takipçi satın almıyor

Tüm bu eğitimlere rağmen üniversite diplomasının sunabileceklerinin bir sınırı bulunuyor.

Bir diplomanın strateji, üretim, veri analizi ve iş planlaması öğretebileceği, ancak kitle, viral olma veya ticari başarı garantisi veremeyeceği vurgulanıyor.

Akademisyenler de bir influencer'ın başarısının büyük ölçüde şansa bağlı olduğunu ve şansın ya da kişiliğin öğretilemeyeceğini kabul ediyor.

Sektöre girişin neredeyse ücretsiz olduğu, sadece bir akıllı telefon ve bir sosyal medya hesabının yettiği bir pazarda, yeni diplomaların asıl sınavının farklı olduğu belirtiliyor.

Bu programların, yapılandırılmış bir eğitimin, profesyonel bağlantıların ve iş becerilerinin on binlerce dolarlık bir yatırıma değdiğini kanıtlaması gerektiği ifade ediliyor.