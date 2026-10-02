Elon Musk, Trump yönetimine geri dönüyor

Musk, mayıs 2025'te görevden ayrılmadan önce ABD federal hükümeti genelindeki kapsamlı işten çıkarmaları yönettiği Hükümet Verimliliği Bakanlığının (DOGE) başkanı olarak görev yapmıştı.

Pentagon Şefi Pete Hegseth çarşamba günü Quantico askeri üssünde yaptığı konuşmada, Meridian Projesi'nin savaşın geleceğini incelemek üzere Amerika'nın en iyi beyinleri tarafından yürütülen bir çaba olacağını belirtti.

Hegseth, ABD'nin rakiplerinin sahip olmadığı yenilikçiler, üst düzey liderler ve teknoloji uzmanlarından oluşan benzersiz avantajından yararlandıklarını ifade etti.

Musk, Meridian Projesi'nin eş başkanlığını savunma teknolojisi şirketi Anduril Industries'in 34 yaşındaki kurucu ortağı Palmer Luckey ve Cumhuriyetçi eski Temsilciler Meclisi Başkanı 83 yaşındaki Newt Gingrich ile birlikte yürütecek.

Pentagon'a yabancı değil

Musk'ın şirketleri, Trump'ın planladığı Altın Kubbe füze savunma kalkanı için uydu ağları inşa eden SpaceX de dahil olmak üzere, halihazırda Pentagon'un önde gelen yüklenicileri arasında yer alıyor.

Musk'ın yapay zeka şirketi xAI da bu yıl ordunun Grok sohbet botunu gizli sistemlerde kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşma imzaladı.

2024'te Trump'ı destekleyen ve Beyaz Saray'a dönmesine yardımcı olan Musk, daha sonra başkanla harcama mevzuatı konusunda dikkat çeken bir anlaşmazlık yaşamıştı.

İkili o zamandan bu yana barıştı ve Musk, genellikle küçük oğlunu omuzlarına alarak Oval Ofis'i ziyaret ettiği önceki dönemi kadar göz önünde olmasa da yeniden Beyaz Saray'da sıkça boy göstermeye başladı.

Salı günü yapay zeka yöneticileriyle yenilen öğle yemeğinde Trump'ın yanında oturan Musk, başkanın ahlaki açıdan bağlayıcı olarak nitelendirdiği gönüllü bir yapay zeka güvenlik anlaşmasını imzalayan diğer teknoloji liderlerine katıldı.

Geçtiğimiz hafta Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping onuruna verdiği resmi yemeğe de katılan Musk, mayıs ayında ise Trump'a Çin'e yaptığı devlet ziyaretinde eşlik eden iş heyetinin bir parçası olarak Air Force One uçağıyla Pekin'e gitmişti.

Büyük bağışçılar arasında

Cumhuriyetçilerin davalarına bağış yapmayı da sürdüren Musk, bireysel adaylara ve muhafazakar siyasi gruplara milyonlarca dolarlık bağışlarda bulundu.

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, 2024 seçimlerinde Trump ve diğer Cumhuriyetçileri desteklemek için 250 milyon dolardan fazla harcayan Musk, kasım ayındaki ara seçimler için en az 90 milyon dolar bağış yaptı.

Hegseth projenin amacını, yaratıcı bir şekilde geleceğe bakmak, fethedilmesi gereken alanları ve ustalaşılması gereken yetenekleri belirlemek olarak açıkladı.

Proje üyeleri arasında inovasyon, akademik ve politika ekosistemlerinden özenle seçilmiş özel sektör liderleri ile alanında uzman kişilerin yer alacağı kaydedildi.

Hegseth, Meridian Projesi'nin bulgularının 120 gün içinde tamamlanarak sunulması talimatını verdiğini belirtti.