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Türkiye
İHA 02.10.2026 07:24

Ehliyet sınavında "kopya düzeneği"ne gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 18 yaşındaki aday, gözetmen tarafından yakalandı. Adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

Ehliyet sınavında "kopya düzeneği"ne gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ehliyet sınavında S.S'nin kopya çekmek amacıyla özel düzenek kurduğu ve kulak içi kulaklık kullandığı öne sürüldü.

Sınav sırasında durumundan şüphelenen gözetmenin yaptığı kontrolde düzenek tespit edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bunun üzerine sınav salonunda hakkında işlem yapılan S.S, polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan S.S. hakkında inceleme başlatıldı.

Adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

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