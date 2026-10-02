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Dünya
BBC 02.10.2026 07:37

Güney Kore ile Ukrayna arasındaki özür gerilimi artıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna açıklaması nedeniyle resmi bir özür dilememesi halinde tanımlanmayan "ilave adımlar" atacağı tehdidinde bulundu.

Güney Kore ile Ukrayna arasındaki özür gerilimi artıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı açıklama, naklin gizli tutulması gerektiğini savunan Seul yönetimini öfkelendirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha perşembe günü durumu bir "diplomatik yanlış anlaşılma" olarak nitelendirdi ve Kiev'in bunu çözmek için çalıştığını ekledi.

Ancak Devlet Başkanı Lee, bu nitelemeyi reddederek konunun "Kore halkının ve ulusunun onuruyla" ilgili olduğunu belirtti.

Gizlilik anlaşması tartışması

Güney Kore Başkanlık Ofisi, naklin gizli tutulması talebinin Ukrayna'dan geldiğini; bu kararın hem Kuzey Koreli askerlerin ailelerini korumak hem de Kiev'in bu askerleri kendi esirleriyle takas etme fırsatını kaçırdığı yönündeki eleştirilerden kaçınmak amacıyla alındığını açıkladı.

Zelenski'nin ofisi ise iki ülke arasında gizliliğe dair böyle bir anlaşma bulunmadığını belirterek gerilimi tırmandırdı.

Ukrayna savaşında Rusya'yı destekleyen binlerce Kuzey Koreli asker arasında yer alan ve Güney Kore'ye gönderilen iki askerin, daha önce yerel basına Güney Kore'ye gitmek istediklerini söyledikleri aktarıldı.

İç siyasette baskı ve savaşı kışkırtma suçlaması

Zelenski'nin açıklamasının ardından Güney Kore'de muhalefet, Devlet Başkanı Lee'yi Pyongyang yönetimiyle ilişkileri bozmamak adına bu transferi gizlemeye çalışmakla suçladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, durumun en kısa sürede çözülmesini umduğunu ifade ederken Lee, Kiev'i "Kore Yarımadası'na savaşı getirmeye çalışmakla" suçladı. Lee, Ukrayna'nın anlaşma gerçeklerini kabul edip özür dilemek yerine, Kuzey ve Güney arasında yaklaşan bir askeri çatışmadan bahsetmesinden ciddi üzüntü duyduklarını ifade etti.

Seul yönetimi, Rusya'nın geniş çaplı işgalinden bu yana Ukrayna'ya destek verse de aktif olarak savaşta olan ülkelere öldürücü silah sağlamama yönündeki köklü politikasını sürdürüyor.

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