Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 23’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.