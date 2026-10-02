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Türkiye
TRT Haber 02.10.2026 08:20

Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.

Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 23’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği  öğrenildi.

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