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Türkiye
AA-İHA 02.10.2026 07:12

Otoyolda parfüm yüklü tır devrildi, çekicisi karşı şeride geçti

Düzce'de kontrolden çıkan parfüm yüklü tır devrildi. Otoyol jandarma ekipleri, aracın kimyasal madde yüklü olması nedeniyle ve yola akan mazotun neden olabileceği bir kazayı önlemek için İstanbul istikametindeki araçları Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirdi.

Otoyolda parfüm yüklü tır devrildi, çekicisi karşı şeride geçti

Azerbaycan uyruklu Anar Y. idaresindeki parfüm yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Gölyaka mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Tırın çekici kısmı ise İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazada sürücü Anar Y. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ayakta tedavi etti.

Jandarma, araçtan sızan maddenin tehlikeli olabileceğini düşünerek durumu AFAD'a bildirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgeye gelen Düzce AFAD ekipleri, ölçüm cihazlarıyla yaptıkları incelemede sızan maddenin zararlı olmadığını belirleyerek, tedbir aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde birer şerit kapatıldı. Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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