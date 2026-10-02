Otoyolda parfüm yüklü tır devrildi, çekicisi karşı şeride geçti

Azerbaycan uyruklu Anar Y. idaresindeki parfüm yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Gölyaka mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Tırın çekici kısmı ise İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti.
Kazada sürücü Anar Y. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ayakta tedavi etti.
Jandarma, araçtan sızan maddenin tehlikeli olabileceğini düşünerek durumu AFAD'a bildirdi.
Bölgeye gelen Düzce AFAD ekipleri, ölçüm cihazlarıyla yaptıkları incelemede sızan maddenin zararlı olmadığını belirleyerek, tedbir aldı.
Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde birer şerit kapatıldı. Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.