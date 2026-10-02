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Türkiye
TRT Haber 02.10.2026 06:32

Manisa'da maden ocağında göçük: 3 işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine ulaşıldı. Böylece meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madencilerin sayısı 5'e yükseldi.

Manisa'da maden ocağında göçük: 3 işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Manisa'da dün meydana gelen göçük sonrasında kayıp 3 madenci için arama çalışmaları sürdürülüyordu. Valilik yaptığı açıklamada 3 işçinin daha cansız bedenina ulaşıldığını ve arama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır.

Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Manisa'da maden ocağında göçük
Manisa'da maden ocağında göçük

AFAD'dan açıklama

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile alanda bulunan AFAD Koordinasyon Tırı'nda, ilgili kurum temsilcilerinden, göçüğün ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı, madencilerin yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç görev yaptı.

İzmir İl AFAD Müdürlüğünden toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Göçük nedeniyle 5 madenci hayatını kaybetti.

Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken, diğer madenci ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ne olmuştu?

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir madende göçük meydana gelmiş, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığı, 2'sinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı aktarılmıştı.

Arama kurtarma ekipleri göçük altında kaldığı değerlendirilen 3 işçiye ulaşmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürmüştü.

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