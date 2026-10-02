SpaceX'in ilk siyahi kadın komutan liderliğindeki uçuşu ABD hız rekoru kırdı

SpaceX, Dragon kapsülünün sızdıran yakıt sistemini onarmak için yaşanan üç haftalık gecikmenin ardından komutan Jessica Watkins ve mürettebatını Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına uzaya fırlattı.

Yoğun bulutlar sabah saatlerinde geri sayımı durdurma tehdidi yaratsa da gökyüzünün açılmasıyla saat 11.10'da Cape Canaveral'dan güvenli bir kalkış gerçekleşti.

Yedi saat 55 dakika sonra, SpaceX'e ait Dragon Grace kapsülü istasyondaki bir limana kenetlenerek bir ABD uzay aracı tarafından yapılan en hızlı yolculuk rekorunu kırdı.

Uzay istasyonuna hızlı varış

NASA televizyonundaki canlı yayında kapsül, her ikisi de saatte yaklaşık 28 bin 100 kilometre hızla uzayda yol alırken sabit durumdaki istasyona doğru yavaşça süzülürken görüldü.

Yeni gelen Amerikalı astronotlar Jessica Watkins ve Luke Delaney, Kanadalı Joshua Kutryk ve Rus Sergey Teteryatnikov, basınçlı bir bölmeden geçerek uzay istasyonuna girdi ve perşembe günü geç saatlerde Dünya'daki meslektaşlarına seslendi.

NASA'nın canlı yayınında konuşan Watkins, burada olmaktan büyük heyecan duyduklarını ve istasyonun gerçekten özel bir yer olduğunu söyledi.

Watkins, buraya ulaşmanın bu kadar kısa sürmesinin şaşırtıcı ve bir bakıma ironik olduğunu, çünkü buraya gelmek için geçirdikleri hazırlık sürecinin uzun sürdüğünü ifade etti.

Eşi kendisi uzaydayken doğum yapacak olan Kanadalı Kutryk ise ülkesini uzayda temsil etmenin çok iyi hissettirdiğini belirterek biraz uyuduktan sonra iyi bir görev geçirmeyi dört gözle beklediğini dile getirdi.

Yolculuk süresi mesafeye göre değişiyor

Yolculuğun süresinin, fırlatma anında istasyon ile uzay aracı arasındaki mesafeye büyük ölçüde bağlı olduğu biliniyor. Amerikan topraklarından fırlatılan son mürettebatın istasyona ulaşması 30 saatten fazla sürmüştü.

Watkins, sabah saatlerinde yapılan fırlatmayla yörüngeye giden bir mürettebata liderlik eden ilk siyahi kadın oldu.

On yıl önce NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity ile çalışan bir jeolog olan Watkins, 2022'deki uzun süreli konaklamasının ardından uzay istasyonuna ikinci yolculuğunu gerçekleştiriyor.

Kalkıştan sonra telsizle harika bir yolculuk için teşekkür eden Watkins'in ve mürettebatın istasyondaki kalış süreleri altı ay sürecek. Oraya yapılan bu uçuş sadece Elon Musk'ın şirketi için değil, NASA dahil herhangi bir Amerikan kurumu için şimdiye kadarki en hızlı uçuş olarak kayıtlara geçti.

Mürettebatta üç yeni isim yer alıyor

Watkins dışındaki diğer astronotların uzaya ilk kez çıktığı belirtildi. Delaney emekli bir deniz piyadesi, Kutryk Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerinde albay ve Teteryatnikov eski bir denizaltı personeli olarak görev yapıyor. Bu isimler, şubat ayından bu yana yörüngedeki laboratuvarda yaşayan dört astronotun yerini alacak.

Bu uçuş, 2020'deki test uçuşu sayılmazsa SpaceX'in NASA için fırlattığı on üçüncü mürettebat oldu. Görev armalarındaki Crew-13 tanımlaması, 1970'te astronotların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmesiyle sonuçlanan Ay görevi Apollo 13'e atıfta bulunuyor.

Uzay görevinde babalık heyecanı

Heather Kutryk eşi Dünya yörüngesindeyken doğum yapacak ve Joshua Kutryk bu durumdayken baba olan dördüncü kişi olacak.

Çiftin üçüncü çocuklarının kasım ayı sonlarında dünyaya gelmesi bekleniyor. NASA yöneticisi Dana Weigel fırlatma arifesinde yaptığı açıklamada, altı ay içinde hayat değiştiren pek çok şey olabileceğini belirterek uzay ajansının Kutryk'i ailesinden haberdar etmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Kanada Uzay Ajansı da aileye destek olma sözü verdi.

NASA, 2004 yılında astronot Mike Fincke ile eşinin doğum odası arasında, kızlarının doğumu sırasında bir radyo bağlantısı sağlamıştı. Beş yıl sonra, gelecek yılki Artemis III görevinin komutanı Randy Bresnik, yörüngeden eşinin bulunduğu hastaneyi aramıştı.

Avusturyalı astronot Franz Viehböck için mutlu haberin daha yavaş ulaştığı biliniyor. Kızı, 1991'de Sovyetler Birliği'nin Mir uzay istasyonuna fırlatılmasından birkaç saat sonra doğmuş ve bu durum kendisine ertesi güne kadar bildirilmemişti.

Crew-13'ün fırlatılmasından üç saat sonra SpaceX, Kaliforniya'dan 100'den fazla mini uydu taşıyan bir Falcon roketi fırlattı.

Başka bir Falcon roketinin perşembe gecesi Florida'dan ulusal keşif ofisi için gizli bir uyduyla fırlatılması planlandı. Tüm bu gelişmelerin, şirketin devasa boyutlardaki Starship roketinin yörüngeye ilk kez ulaştığı hafta gerçekleşmesi dikkat çekti.