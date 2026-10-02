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Dünya
The Guardian 02.10.2026 06:49

İran savaşı çıkmaza girerken ABD, Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderdi

İran savaşındaki çıkmazın ortasında ABD ordusu, Orta Doğu'ya üçüncü bir uçak gemisi görev gücü sevk ediyor. Özel bir amfibi saldırı grubunu da içeren bu sevkiyat, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın giderek karmaşıklaşan dinamiğini vurguluyor.

İran savaşı çıkmaza girerken ABD, Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderdi

Savaşın yalnızca birkaç hafta süreceğine dair ilk vaatlerine rağmen ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonrasında tırmanan bir gerilimin ve yeni saldırıların hala geçerli bir seçenek olduğu uyarısında bulundu.

Askeri varlık 20 bini aşabilir

Orta Doğu'ya doğru yola çıkan gemi filosu, 7 binden fazla denizci ve 2 bin deniz piyadesi taşıyor. Bu filo, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi görev gücü ile iki çıkarma gemisine sahip USS Makin Island amfibi grubunu içeriyor.

Hassas operasyonlar hakkında konuşan bir ABD'li yetkili, bu adımın ekim ayının sonuna kadar bölgede üç ABD uçak gemisinin bulunabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Mevcut durumda USS George HW Bush ve USS George Washington uçak gemileri ile USS Boxer amfibi hazır grubu bölgede görev yapıyor.

Mevcut personelle birlikte ABD'nin bölgedeki deniz gücü 20 binden fazla denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra yüzlerce uçaktan oluşan bir seviyeye ulaşacak.

Normalde Pasifik'te görev yapan USS George Washington, aralıksız 260 gün denizde kalan USS Abraham Lincoln'ün yerini almak üzere bölgeye kaydırılmıştı.

USS Theodore Roosevelt'in varmasıyla USS George Washington'ın Japonya açıklarına dönebileceği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni saldırı sinyali ve reddedilen ateşkes teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinde yayımlanan röportajında, 3 Kasım ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik bombardımanı artırmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Stratejisinin detayları hakkında bilgi vermekten kaçınan ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan gelen son ateşkes teklifini yeterli bulmadığı için reddettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nı açma teklifini örnek göstererek, genel çerçevenin beklentileri karşılamadığını ifade etti.

Savaşın ABD ara seçimlerine etkisi

Giderek popülaritesini yitiren savaşın kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'nin şansını tehlikeye atıp atmayacağı sorulduğunda ABD Başkanı Donald Trump, bunun mümkün olduğunu kabul etti.

Ancak hemen ardından, durumun partisine fayda sağlaması gerektiğini savunarak İran'ın nükleer bir silaha sahip olamayacağını söyledi.

Halkın tamamının İran'ın nükleer bir kapasiteye sahip olmasına karşı olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, konunun bu şekilde aktarılmasının Cumhuriyetçilere avantaj sağlayacağını öne sürdü.

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