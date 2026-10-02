Putin'den Batı'ya Kaliningrad uyarısı: Tüm silahları kullanmaya hazırız

Moskova'da düzenlenen Valday Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Rus lider, herhangi bir Avrupa ülkesine saldırma planı olmadığını ancak gerekirse Batı'nın saldırganlığına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi ve NATO üyeleri Polonya ile Litvanya arasında yer alan Rus toprağı Kaliningrad'a dikkat çekti.

Kaliningrad'a yönelik tehdit uyarısı

Putin'in uyarısı, NATO'nun Kaliningrad yakınlarında gerçekleştirdiği ve caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan savunma tatbikatlarının ardından geldi.

Bu tatbikatlar, NATO'nun bölgeyi hava veya deniz yoluyla abluka altına almaya çalışması halinde misillemede bulunacağını açıklayan Moskova'da ciddi endişelere yol açmıştı.

Baltık Denizi'ndeki tatbikatların birbirini izlediğini ve gemileri alıkoyma girişimlerinde bulunulduğunu belirten Putin, tüm bunların bir tırmanma olduğunu ifade etti.

Putin, Kaliningrad'a ve muhtemelen diğer bazı bölgelere doğrudan bir saldırı söz konusu olması halinde, ülkenin envanterindeki tüm silahların kullanılması konusunun kaçınılmaz olarak gündeme geleceği uyarısında bulundu.

NATO, bazı Avrupa ülkeleri ve İngiltere, Rusya'yı Ukrayna'ya verilen desteği kırmak amacıyla siber saldırılar, sabotaj ve casusluk girişimlerini içeren hibrit savaş yürütmekle suçluyor.

Ekonomik etkiler ve misilleme açıklaması

Ukrayna'daki savaş beşinci yılına girerken, Rus lider taarruzunu yavaşlatma belirtisi göstermedi ve yaklaşan sert kış öncesinde Kiev'e ve Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ancak Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine düzenlediği insansız hava aracı saldırıları, ülke genelinde akaryakıt kıtlığına yol açtı. Büyük şehirlerdeki benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşurken, Rusya'nın en büyük çevrim içi perakendecilerine yapılan saldırılar halihazırda zorlanan savaş ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus topraklarının derinliklerine düzenlenen saldırıları Rusya'nın gelirlerini ve askeri kapasitesini azaltmayı amaçlayan uzun menzilli yaptırımlar olarak nitelendiriyor.

Putin, akademisyenlere yaptığı konuşmada Ukrayna saldırılarının Rus ekonomisine zarar verdiğini kabul ederek, bu saldırıların gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1'ine mal olduğunu ve Karadeniz'deki askeri manevralarda 100'den fazla Rus gemisinin devre dışı kaldığını belirtti. Ancak Rus lider, geri adım atmayacağını da net bir şekilde ifade etti.

Saldırılara misilleme yapıldığını kaydeden Putin, Ukrayna'nın ekonomilerine zarar verme hedefine kısmen ulaştığını ve sivil hedeflerin kasıtlı olarak vurulmasına aynı şekilde karşılık verdiklerini dile getirdi.

Savunma bütçesinde rekor artış

Sivil toplum kuruluşu Levada Center tarafından yapılan bir ankete göre Rusların yüzde 59'u barış görüşmelerine geçilmesini destekliyor.

Buna karşın Rusya'nın 2027 yılında savunma harcamalarını yüzde 27 artırarak 17,1 trilyon rubleye çıkarmayı planladığı ve bu miktarın savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviye olduğu belirtiliyor.