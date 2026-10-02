Ekimde ekonomi ajandası yoğun olacak

Ekim ayı ekonomi ajandası açısından oldukça yoğun geçecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Ekim'de İstanbul'da eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması planlanıyor. 5 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı mesajlar vermesi bekleniyor.

TÜİK, 8 Ekim'de eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını kamuoyuyla paylaşacak. Kurum,, 9 Ekim'de ise sanayi üretim endeksini açıklayacak.

Bütçe maratonu başlayacak

13 Ekim'de Merkez Bankası ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini duyuracak. 17 Ekim'de 2027 yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi meclise sunulacak. Böylece bütçe maratonu da başlayacak.

22 Ekim'de ise piyasaların gözü Merkez Bankası'nda olacak. Banka, faiz kararını duyuracak. Karar metninde yer alan mesajlar yakından takip edilecek. Kurul, son toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmıştı.

Eylülde tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreç ekim ayında da izlenecek. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen açıklamalar da yatırımcıların odağında olacak.

27 Ekim'de ise eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri açıklanacak. 30 Ekim'de üçüncü çeyrek turizm istatistikleri kamuoyuna duyurulacak.