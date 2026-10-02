ABD'den Avrupa'ya acil yakıt çağrısı: Rezervlerinizi serbest bırakın

ABD Hazinesi'nin açıklamalarının ardından İngiltere ve Avrupalı ortaklar potansiyel yasak karşısında kriz masası oluşturdu.

Uzmanlar, sevkiyatlara getirilebilecek olası bir yasağın diğer ülkelerdeki fiyatları daha da yukarı çekeceği uyarısında bulundu.

Trump'tan ihracat yasağı sinyali

ABD Başkanı Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada dizel ihracatına yasak getirmeyi çok ciddi bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Avrupalı ortakların mevcut taahhütlerindeki teslimatları hızlandırması ve devam eden aksaklıkları gidermek için ek kaynakları derhal hazır hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

Bessent, ABD'li çiftçi, kamyoncu ve işletmelerin bu yükü tek başına taşımaması gerektiğini savundu.

İran'daki savaş nedeniyle artan maliyetler ve kasım ayındaki ara seçimler öncesinde seçmenlerin öncelikli gündem maddesi olan dizel kıtlığı Washington'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

İngiltere, olası bir yasak kararının ardından perşembe günü Avrupalı ortaklarıyla dizel rezervlerinin serbest bırakılması ihtimalini görüştü.

ABD, dünyaya günde 1,2 ila 1,5 milyon varil dizel ihraç eden kritik bir tedarikçi konumunda bulunuyor.

İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor tazeledi

İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor tazeledi. Sürücü kuruluşu RAC verilerine göre İngiltere'de dizel fiyatları litre başına 200 peninin hemen altında seyrediyor.

İngiltere Enerji Bakanı Martin McCluskey, olası yasağı görüşmek üzere perşembe günü Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelere aşina bir kaynak, diğer ülkelerle koordineli bir yanıt hazırlamanın ihtiyatlı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

İngiltere hükümet sözcüsü, çeşitli ve dirençli bir tedarik zincirine sahip olduklarını, uluslararası ortaklar ve İngiltere yakıt endüstrisiyle temasların sürdüğünü kaydetti. Hükümet, fiyatların artmasının beklendiğini ancak olası dizel kıtlığı konusunda bir endişe nedeni bulunmadığını vurguladı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü de ABD yönetimindeki üst düzey temaslar dahil olmak üzere dizel durumuyla ilgili yoğun görüşmelerin yapıldığını bildirdi.

Küresel piyasalarda tırmanan baskı

Küresel benzin ve dizel fiyatları, şubat ayında İran'da başlayan savaşın ardından tırmanışa geçti. Dünyanın petrol ve gazının yaklaşık beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'nın kapanması, petrolden elde edilen ürünlerin fiyatlarını yukarı itti.

Önemli bir dizel tedarikçisi olan Rusya'nın ihracat yasağı da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Trump, fazladan dizel varillerinin ABD'de tutulmasının iç pazardaki pompa fiyatlarını düşüreceğini ve kasım ayındaki ara seçimler öncesinde sürücülere, kamyonculara ve işletmelere doğrudan rahatlama sağlayacağını savundu.

Argus Media baş ekonomisti David Fyfe ise Amerikan arzının kesilmesinin uluslararası fiyatları fırlatacağını belirtti.

Dizel, benzinli yakıta göre daha zor rafine ediliyor. Nakliye sektörü ve tarımda yaygın olarak kullanıldığı için talebi kısmak oldukça güçlük yaratıyor.

İngiltere ithalata bağımlı bir tablo sergiliyor. İngiltere'deki dört rafineri benzin talebini fazlasıyla karşılayacak üretim yapsa da ülkenin dizel ihtiyacını karşılamaya yetmiyor.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, haziran sonu itibarıyla İngiltere yollarında 15,1 milyon dizel araç bulunuyor. Bu sayı bir önceki yıl 15,7 milyon seviyesindeydi. Dizel otomobil sayısı da 10,4 milyondan 9,8 milyona geriledi.