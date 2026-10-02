Parçalı Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.10.2026 06:13

ABD, Suriye'yi savunma ticareti kısıtlamaları listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik savunma ihracatı kısıtlamalarını kaldırarak ticaretin artık vaka bazında değerlendirileceğini duyurdu.

ABD, Suriye'yi savunma ticareti kısıtlamaları listesinden çıkardı

Bakanlık, Uluslararası Silah Ticareti Tüzüğü'nde (ITAR) yapılan değişiklikle Suriye'nin, savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ihracatı ve ithalatına ilişkin lisansların reddedildiği ülkeler listesinden çıkarıldığını bildirdi.

Federal Sicil'de yayımlanan nihai düzenlemede, değişikliğin Dışişleri Bakanı'nın 19 Ağustos 2026'da aldığı yeni savunma ticareti politikası kararı doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Yeni politika kapsamında Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmet transferi başvurularının, daha önce ITAR'ın uyguladığı kapsamlı ret politikası yerine her bir vaka bazında incelenerek lisanslandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, statü değişikliğinin, teröre destek kararının iptali dahil gerekli yasal şartların yerine getirilmesi ve ilgili ABD yasaları kapsamındaki bazı kısıtlamalardan muafiyet sonrası gerçekleştiği ifade edildi.

ABD, Suriye'ye yönelik ilk savunma ticaret kısıtlamasını 29 Aralık 1979'da yürürlüğe koymuştu.

ETİKETLER
ABD Suriye
Sıradaki Haber
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Pentagon bünyesinde "Dini İşler Ofisi" kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:45
Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması
07:48
Ekimde ekonomi ajandası yoğun olacak
07:46
TikTok diploması: Üniversiteler içerik üreticisi ekonomisine giriyor
07:40
Güney Kore ile Ukrayna arasındaki özür gerilimi artıyor
07:35
Elon Musk, Trump yönetimine geri dönüyor
07:29
Bilim insanları saatler yerine haftalarca etkili lokal anestezi geliştirdi
Gazze’de enkazdan çıkarılan Filistinliler için toplu cenaze töreni
Gazze’de enkazdan çıkarılan Filistinliler için toplu cenaze töreni
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ