Avustralya, Steam, Roblox gibi oyun platformlarında çocuk güvenliği açıkları tespit etti

Avustralya e-Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant, çocukların kötü niyetli kişilere, cinsel şantajcılara, şiddet içeren aşırılıkçı içeriklere veya diğer zararlı materyallere maruz kalmadan çevrim içi oyun oynama hakkına sahip olduğunu söyledi.

Inman Grant, platformlardaki zayıf güvenliğin, kötü niyetli yetişkinlerin cinsel istismar veya radikalleştirme amacıyla çocuklarla iletişim kurmasına olanak tanıdığını kaydetti.

Güvenlik önlemlerinde tutarsızlıklar

Raporda, Steam ve Steam Chat'in sahibi olan ABD'li oyun devi Valve'ın, bilinen zararlı içerikleri tespit edip kaldırmak için sektörde yaygın olarak kullanılan bir teknolojiyi kullanmayan tek sağlayıcı olduğu tespit edildi.

Valve'ın ayrıca sohbetlerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar veya şiddet içeren materyalleri tespit etmek için araçları aktif bir şekilde kullanmadığı, mevcut sistemlerin daha çok dolandırıcılıkları işaretlediği bildirildi.

Roblox ve Valve'ın, dil tespit sistemlerini eğitmek için yalnızca şirket içi veri kümelerini kullandığı ve bu modelleri düzenli olarak yeniden eğitmediği raporda yer aldı.

Inman Grant, bu servislerin çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel şantaj ve şiddeti teşvik eden veya öğreten materyal ve faaliyetler gibi ciddi zararları tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için daha fazla çaba göstermesini beklediklerini vurguladı.

Yaş doğrulama sistemleri yetersiz kalıyor

Çocuk hesapları sunan Minecraft ve Fortnite'ın genellikle kullanıcıların kendi yaşlarını beyan etmelerine izin verdiği, bunun da yetişkin olduğunu söyleyen herkesin yüksek riskli iletişim özelliklerine erişebileceği anlamına geldiği vurgulandı.

Steam'in de kullanıcıların kendi yaşlarını beyan etmesine dayandığı belirtilirken, platformun kısa süre önce kredi kartlarını kullanarak yaş kontrolleri getirdiği ve Roblox'un geçen aralık ayından bu yana daha güçlü yaş kontrolleri uyguladığı ifade edildi.

Raporda gündeme getirilen bir diğer sorun ise dört oyun platformunun bilgi paylaşımı ve sektör girişimlerine katılımındaki tutarsız tutumu oldu.

Minecraft'ın geliştiricisi Mojang Studios ve Roblox'un, çevrim içi çocuk istismarı ve şiddet içeren aşırılıkçılıkla mücadele konusunda sektördeki uzmanlıklarını paylaştığı, ancak Valve'ın bunu yapmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'in çevrim içi çocuk istismarı ve suistimali ile mücadele etmek için tasarlanan küresel bir program kapsamında ihlal örneklerini diğer platformlarla paylaşmadığı belirtildi.

Avustralya'nın çevrim içi güvenlik adımları

Rapor, Avustralya e-Güvenlik Komisyonu tarafından Ekim 2025 ile Mart 2026 tarihleri arasında platformların kullanıcıları ciddi çevrim içi zararlardan nasıl koruduğuna dair toplanan bilgilere dayandırıldı.

Avustralya, geçen aralık ayında oyun platformlarını kapsamayan 16 yaş altı sosyal medya yasağını getirmesi ve kısa süre önce teknoloji devlerini kullanıcılara sosyal medya algoritmalarından çıkma şansı sunmaya zorlamasının ardından, çevrim içi güvenlik konusundaki tutumuyla son yıllarda küresel manşetlerde yer aldı.

Minecraft'ın sahibi olan Microsoft ile Valve, Fortnite ve Roblox şirketlerinden konuya ilişkin açıklama talep edildi.