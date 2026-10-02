ABD'yi karıştıran idam: İki doz iğneden kurtulan mahkum kritik durumda

Pike'ın avukatı Randy Spivey perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anki prognozu hakkında net bir fikrimiz yok, sağlık durumuyla ilgili pek fazla güncellememiz de bulunmuyor" dedi ve ekledi:

"Ancak şu an hayatta olduğunu biliyoruz."

Avukatları şimdi müvekkillerinin ceza kapsamının hafifletilmesini (müebbet hapse çevrilmesini) talep ediyor.

50 yaşındaki Pike, 1996 yılında Colleen Slemmer'ı öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmıştı.

Avukatlarının aktardığına göre Pike'a çarşamba günü iki öldürücü doz pentobarbital enjekte edildi ancak mahkum hayatta kalmaya devam etti. Bunun üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cinayet geçmişi ve son dakika mücadelesi

Pike, 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı o zamanki erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte döverek ve işkence yaparak öldürdüğünde 18 yaşındaydı.

Çarşamba günkü idam girişimi, son dakikalarda yaşanan ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin enjeksiyonların devam etmesine izin vermesiyle sonuçlanan hukuki bir mücadelenin konusu olmuştu.

İdamı izlemek için Tennessee'ye giden kurbanın annesi May Martinez, başarısız girişim sonrasında NBC News'e yaptığı açıklamada durumu "tam bir yüz karasıydı" sözleriyle özetledi.

"Perde arkasında neler yaşandığı bilinmiyor"

Perşembe öğleden sonra Pike'ın avukatları, gizlilikle yürütülen idam girişimi sırasında yaşananlar hakkında daha fazla detay paylaştı.

Spivey, "İdam timi dün gece bir damar yolu açmak için bir saat boyunca uğraştı" ded.

"Yalnızca sol kolunda en az yedi iğne kullanıldığını saydım; bunlardan birinin, başarısız bir denemenin ardından kolundan çıkarılırken bükülmüş olduğu görülüyordu."

Spivey, ikinci ölümcül dozun uygulanmasından ve "Pike'ın dakikalar sonra hâlâ nefes aldığının anlaşılmasından" sonra gözlemcilerin kapalı bir perdenin arkasındaki karanlık bir odada tutulduğunu söyledi.

"Perdenin arkasında neler olup bittiğini hiç kimse bilmiyordu" diyen Spivey, tıbbi personelin ne zaman ve nasıl müdahale etmeye başladığına dair hiçbir fikirlerinin olmadığını belirtti.

Avukatlar, eyalet valisinin Christa'nın cezasını derhal hafifletmesi gerektiğini savunuyor. Diğer avukat Stephen Ferrell ise başka hukuki yolları da değerlendirdiklerini ve önceliklerinin Christa'nın iyileşmesi olduğunu ifade etti.

Validen bağımsız inceleme talimatı

Tennessee Valisi Bill Lee perşembe günü yaptığı açıklamada, başarısız geçen idamla ilgili soruşturmanın "titizlikle yürütüleceğini" ve "zaman alacağını" belirtti.

Vali Lee, "Ortada pek çok soru var. Eyaletimizin halkı bu soruların yanıtlanmasını hak ediyor ve bu soruşturma bunun için yapılıyor" dedi. Lee, incelemeyi kimin yürüteceğini ise henüz açıklamadı.

Valinin tüm idamları askıya alma kararı, katil zanlısı Gary Sutton'ın 3 Aralık'ta planlanan idamıyla çakışıyor.

İdamı gerçekleştiren Tennessee Düzeltme Departmanı ise kararı savunarak, başsavcılık ofisi tarafından onaylanan yasal ve oturtulmuş idam protokolünün her adımını izlediklerini bildirdi.

Siyasi tartışmalar alevlendi

Olay, Tennessee'de idam cezası yöntemlerine ilişkin siyasi tartışmaları da yeniden alevlendirdi:

Tennessee valiliğine aday olan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marsha Blackburn durumu "trajik" olarak nitelendirerek, "Ne olduğunu ve sürecin neden başarısız olduğunu incelemek gerekir ama çözüm basit: Elektrikli sandalyeyi geri getirin" çağrısında bulundu.

Blackburn'ün Demokrat rakibi Jerri Green ise en gaddar ceza yöntemlerinden birini geri getirmek istediği için rakibini eleştirdi ve valiliğinde tüm idamlar için bir moratoryum (askıya alma) getireceğini söyledi.

Bu olay, 2026 yılı içerisinde Tennessee yetkililerinin bir mahkumu idam etmeye çalışıp başarısız olduğu ikinci vaka olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında da Tony Carruthers'ın idamı, personelin enjeksiyon için uygun bir damar bulamaması üzerine iptal edilmişti.