Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.10.2026 11:00

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve yer yer gök gürültülü yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, hafta sonu İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri dışında kalan tüm yerlerde yağış bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın, Marmara Bölgesi'nin batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden 50-70 km/sa hızla esmesi beklenirken, İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıkları 14-20 derece civarında seyredecek. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için ise kuvvetli yağış uyarısı dikkat çekiyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü, rüzgar Marmara genelinde etkisini sürdürerek 60 km/sa hıza ulaşacak. Pazar günü yağışlı sistem, yurdun güney ve doğu kesimlerinde etkisini devam ettirecek. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında yağışlar devam ederken, Ankara ve çevresi ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklık değerleri

Sıcaklıklar hafta sonu boyunca mevsim normallerinde seyredecek. Cumartesi günü Antalya'da 18-28 derece olan sıcaklık, Pazar günü 17-24 dereceye gerileyecek. Ege Bölgesi'nde ise İzmir çevrelerinde sıcaklıkların 16-25 derece aralığında sabit kalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kuvvetli rüzgarın beklendiği Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşların ve sağanak yağış alan bölgelerde yaşanabilecek ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Yabancılara farklı nikah ücreti uygulayan belediyeye ayrımcılık cezası
12:01
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'da tarihi mezarlığa baskın yaptı
11:58
Soma'daki maden ocağındaki göçükle ilgili 9 gözaltı
11:56
KAAN yeniden gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor
11:45
Bakan Bayraktar: Heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlamıştır
11:59
Güneydoğu'nun minik ziyaretçileri yerli ve milli teknolojilerle buluştu
TEKNOFEST ziyaretçileri Şanlıurfa’nın kültürünü de keşfediyor
TEKNOFEST ziyaretçileri Şanlıurfa’nın kültürünü de keşfediyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ