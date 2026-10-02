Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, hafta sonu İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri dışında kalan tüm yerlerde yağış bekleniyor.

Yarın, Marmara Bölgesi'nin batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden 50-70 km/sa hızla esmesi beklenirken, İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıkları 14-20 derece civarında seyredecek. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için ise kuvvetli yağış uyarısı dikkat çekiyor.

Pazar günü, rüzgar Marmara genelinde etkisini sürdürerek 60 km/sa hıza ulaşacak. Pazar günü yağışlı sistem, yurdun güney ve doğu kesimlerinde etkisini devam ettirecek. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında yağışlar devam ederken, Ankara ve çevresi ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklık değerleri

Sıcaklıklar hafta sonu boyunca mevsim normallerinde seyredecek. Cumartesi günü Antalya'da 18-28 derece olan sıcaklık, Pazar günü 17-24 dereceye gerileyecek. Ege Bölgesi'nde ise İzmir çevrelerinde sıcaklıkların 16-25 derece aralığında sabit kalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kuvvetli rüzgarın beklendiği Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşların ve sağanak yağış alan bölgelerde yaşanabilecek ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.