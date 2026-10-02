Dört aylık kız bebek çöp kutusunda ölü bulundu, annesi tutuklandı

Martha Jimenez isimli kadın, Luna adlı bebeği Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık yedi kilometre güneyindeki Alba Sokağı'nda buldu.

İki milyon dolar kefaletle gözaltında tutulan Babers hakkındaki polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Babers'ın koruyucu ebeveynleri Herman Johnson ve Laura Lacey, salı sabahı saat dört sularında haberlerde sol ayağında altı parmak olan bir bebeğin çöp kutusunda bulunduğunu gördükten sonra endişelenerek genç kadının kaldığı daireye gitti.

Luna'nın da aynı belirgin özelliğe sahip olması aileyi harekete geçirdi.

Çelişkili ifadeler ve sahte video

Babers, çiftin soruları üzerine ilk olarak Luna'nın uyuduğunu, ardından bebeğin daha önce hayatında hiç yer almayan babasıyla birlikte olduğunu iddia etti.

Daha sonra bebeği almak için evden ayrıldığı öne sürülen Babers, geri döndüğünde bebeğin iyi olduğuna dair onları ikna etmek için telefonundan bir video izletti.

Ancak Laura Lacey, videodaki kıyafetlerle Babers'ın o sabah giydiği kıyafetlerin farklı olduğunu fark etti. Yatak odasında bebeğin oto koltuğunun kullanılmamış halde bulunması da şüpheleri artırdı.

Olay yerinde anma töreni düzenlendi

Luna'nın bulunduğu yeri öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Johnson, söyleyecek söz bulamadığını ifade etti.

Lacey ise torununu çok özlediğini ve tüm ailenin yasta olduğunu söyledi. Aile üyeleri, Jimenez'in Luna'yı bulduğu çöp kutusunun önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

Tören alanına mumlar, çiçekler, balonlar ve Luna'nın fotoğrafları bırakıldı. Törene katılan Takiyah Babers'ın babası Van R. Babers, torununun çok değerli olduğunu belirterek kızına yönelik suçlamalara inanmakta güçlük çektiğini dile getirdi.

Los Angeles Polis Departmanı, soruşturmanın sürdüğünü doğrulayarak bilgisi olanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.