Vatandaşlar ikinci çeyrekte en çok hastane randevusu için "Alo" dedi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, kısa numaralar milli güvenlik, asayiş, can ve mal güvenliği, acil durum hizmetleri gibi kamu yararının azami düzeyde görüldüğü, kullanıcıların az sayıda rakam çevirmesi suretiyle kolay erişimlerinin gerekli olduğu değerlendirilen hizmetler için kullanılıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi, 182 numaralı Merkezi Hastane Randevu Sistemi ve su arıza için kullanılan 185 gibi hatlar, bu amaçlarla hizmet sunan numaralar arasında yer alıyor.

En sık 182 arandı

Verilere göre, Türkiye'de hizmet sunan üç operatörden yılın ikinci çeyreğinde de en sık aranan kısa numara, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 oldu. Geçen yılın aynı döneminde de en sık aranan kısa numara 182 olmuştu.

Üç operatörle yapılan görüşmelerde yılın ikinci çeyreğinde Alo 182 hattından yapılan konuşma sürelerinin kısaldığı görüldü.

Turkcell ve TT Mobil'de, 182'nin ardından en sık aranan kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kayıtlara geçti. Vodafone'da ise en sık aranan ikinci kısa numara, elektrik arıza bildirimi için kullanılan 186 olarak belirlendi.

Operatörlerden en sık aranan 5 kısa numara arasında Alo 185 su arızası, Alo 153 zabıta ve belediye ile Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi de yer aldı.

En uzun süre, çalışma hayatı için konuşuldu

Vatandaşlar, kısa numaralara yaptıkları aramalarda en uzun süre, çalışanların mesai ve rapor ücretleri gibi sorularını yönelttiği Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ile görüştü. Her üç operatörde de ortalama konuşma süresinin en kısa olduğu hizmet, Alo 112 oldu.

Alo 112 hattı ile yapılan görüşmelerin ardından en kısa görüşme yapılan numara, Alo 186 elektrik arıza olarak kayıtlara geçti.