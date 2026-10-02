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Ekonomi
AA 02.10.2026 10:01

Borsa güne 12.271,92 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 12.271,92 puandan başladı.

Borsa güne 12.271,92 puandan başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 22,88 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.271,92 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 7,38 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Ekonomilerde enflasyonist baskıların devam etmesi, enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi ve önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltme yönünde adımlar atması küresel tahvil piyasalarında satış baskısının artmasına neden oluyor.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesi, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği öngörülerinin artmasına yol açıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Fon Koordinasyon Kurulunun 2'nci toplantısının, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisini ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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