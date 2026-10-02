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Ekonomi
AA 02.10.2026 09:47

Bakan Şimşek: KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) KOBİ kredileri ve Türk lirası zorunlu karşılıklara yönelik adımlarıyla, bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını belirtti.

Bakan Şimşek: KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, TCMB'nin zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi.

Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"KOBİ kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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