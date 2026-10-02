Bakan Şimşek: KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, TCMB'nin zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi.

Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"KOBİ kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."