Bakan Bolat, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu ABD'nin Milwaukee kentinde Reynolds ile bir araya geldiklerini belirtti.

Reynolds ile görüşmesinde, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine yönelik müzakereler, yatırımların artırılması ve iş dünyaları arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi konularını ele aldıklarını ifade eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"2025 yılında 24 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, ilişkilerimizin güçlü potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu hafta beşinci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanmasıyla, ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre bir yapıya kavuşturarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 40 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Güvenilir ticaret ortağımız Birleşik Krallık ile karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak, iş insanlarımızın önünü açacak adımları birlikte atmayı sürdüreceğiz."