İçişleri Bakanlığının bilgi güvenliği yönetimi, uluslararası standartlarda tescillendi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen bağımsız belgelendirme kuruluşunca yapılan denetimlerde, Bakanlığın tüm merkez birimlerinde bilgi güvenliği yönetiminin uluslararası standartlara uygun olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, bilgi güvenliği yönetimi yalnızca bilgi teknolojileri altyapısıyla sınırlı tutulmayarak merkez teşkilatındaki tüm hizmet birimlerini kapsayacak şekilde ele alındı.

Belgelendirme kapsamına idari, mali, hukuki, stratejik ve güvenlik faaliyetleri ile acil çağrı merkezlerinin sağlık ve ihbar faaliyetleri dahil edildi.

Yazılım ve donanım sistemleri, veri merkezleri, iş sürekliliği ve felaket kurtarma merkezleri ile elektronik iletişim süreçleri de bu kapsamda değerlendirildi.

Çalışmalarda, karar alma mekanizmalarında kullanılan kurumsal veriler ve kişisel verilerin yanı sıra milli güvenlik ve kamu düzeni açısından kritik nitelikteki verilerin korunması esas alındı.

İlk belgelendirme tarihi 3 Haziran 2026 olan sertifikanın, 2 Haziran 2027'ye kadar geçerli olduğu bildirildi.