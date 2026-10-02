Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.10.2026 09:42

İçişleri Bakanlığının bilgi güvenliği yönetimi, uluslararası standartlarda tescillendi

İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatındaki tüm hizmet birimlerini kapsayan "ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı.

İçişleri Bakanlığının bilgi güvenliği yönetimi, uluslararası standartlarda tescillendi

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen bağımsız belgelendirme kuruluşunca yapılan denetimlerde, Bakanlığın tüm merkez birimlerinde bilgi güvenliği yönetiminin uluslararası standartlara uygun olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, bilgi güvenliği yönetimi yalnızca bilgi teknolojileri altyapısıyla sınırlı tutulmayarak merkez teşkilatındaki tüm hizmet birimlerini kapsayacak şekilde ele alındı.

Belgelendirme kapsamına idari, mali, hukuki, stratejik ve güvenlik faaliyetleri ile acil çağrı merkezlerinin sağlık ve ihbar faaliyetleri dahil edildi.

Yazılım ve donanım sistemleri, veri merkezleri, iş sürekliliği ve felaket kurtarma merkezleri ile elektronik iletişim süreçleri de bu kapsamda değerlendirildi.

Çalışmalarda, karar alma mekanizmalarında kullanılan kurumsal veriler ve kişisel verilerin yanı sıra milli güvenlik ve kamu düzeni açısından kritik nitelikteki verilerin korunması esas alındı.

İlk belgelendirme tarihi 3 Haziran 2026 olan sertifikanın, 2 Haziran 2027'ye kadar geçerli olduğu bildirildi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Dijital Dönüşüm
Sıradaki Haber
Türk savaş uçaklarının görünmeyen kalkanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Yabancılara farklı nikah ücreti uygulayan belediyeye ayrımcılık cezası
12:01
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'da tarihi mezarlığa baskın yaptı
11:58
Soma'daki maden ocağındaki göçükle ilgili 9 gözaltı
11:56
KAAN yeniden gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor
11:45
Bakan Bayraktar: Heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlamıştır
11:59
Güneydoğu'nun minik ziyaretçileri yerli ve milli teknolojilerle buluştu
Sumud Filosu'nun hasarlı gemileri Antalya'da yeniden sefere hazırlanıyor
Sumud Filosu'nun hasarlı gemileri Antalya'da yeniden sefere hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ