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Gündem
AA 02.10.2026 10:21

Şam'da "Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu" öğrencilerine kapılarını açacak

Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında sürdürülen işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, 4 Ekim Pazar günü öğrencilere kapılarını açacak. Okul, ana sınıfından liseye kadar tüm kademelerde 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek.

Şam'da "Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu" öğrencilerine kapılarını açacak

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Suriye arasında sürdürülen iş birliği ve eş güdüm çalışmaları kapsamında, Suriye'de çocuklar ve gençlerin nitelikli eğitime erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, Suriye'nin başkenti Şam'ın Artuz bölgesinde, MEB'e bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni bir eğitim kurumunun açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

1000 öğrenci kapasiteli

Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan okul, toplam 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip olacak.

2026-2027 eğitim öğretim dönemi itibarıyla öğrencilere eğitim hizmeti vermeye başlayacak okulun açılışı 4 Ekim Pazar günü yapılacak. MEB heyeti okulun açılışına ve ilk derse katılacak.

Türkiye eğitim alanındaki tecrübesini Suriyeli öğrencilerle buluşturacak

Suriye halkının huzur ve istikrara kavuşmasına katkı sunulması, ülkeye geri dönüşlerin hızlandırılması, dönen ailelerin çocuklarının intibaklarının desteklenmesi, Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağların eğitim alanındaki işbirlikleriyle pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen okulun adı, "Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu" olarak belirlendi.

Bakanlığın Suriye'deki eğitim diplomasisi faaliyetlerinin sonucu olarak açılacak okulun, Türkiye'nin eğitim alanındaki birikim ve tecrübesini bölgedeki öğrencilerle buluşturan öncü bir eğitim kurumu olması, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

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Suriye Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığı
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