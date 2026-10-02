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Sağlık
AA 02.10.2026 10:33

2 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı

Yenidoğan ve çocuk hastalar için ileri teknolojiyle gerçekleştirilen cerrahi işlemler ile erken evre meme kanseri tedavisi ve göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan 2 ilaç geri ödeme kapsamına alındı.

2 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık hizmeti anlayışıyla vatandaşlar için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yaptıkları yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yenidoğan ve çocuk hastalar için ileri teknoloji ile gerçekleştirilen cerrahi işlemleri, erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılacak bir adet ilacı, göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Ayrıca organ nakli bekleyen hastalarımız için hayati önem taşıyan organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri de hayata geçirdik. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Vedat Işıkhan İlaç Kanser Resmi Gazete
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