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Gündem
AA 02.10.2026 11:37

Güneydoğu'nun minik ziyaretçileri yerli ve milli teknolojilerle buluştu

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya akın eden çocuklar, ekranlarda ve kitaplarda tanıdıkları yerli ve milli hava araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu; geleceğin mühendis adayı minikler teknoloji dolu festival alanında büyük heyecan yaşadı.

Güneydoğu'nun minik ziyaretçileri yerli ve milli teknolojilerle buluştu
[Fotograf: AA]

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival alanına gelen çocuklar, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI, ATAK helikopteri ve KAAN'ın yanı sıra Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterindeki araç ve ekipmanları yakından inceleme fırsatı buluyor.

Güneydoğu'nun minik ziyaretçileri yerli ve milli teknolojilerle buluştu

Stantları tek tek gezen, görevlilerden bilgi alan ve çeşitli teknolojileri deneyimleyen çocuklar, festival alanında yaşadıkları heyecanı paylaştı.

Güneydoğu'nun minik ziyaretçileri yerli ve milli teknolojilerle buluştu

"İnşallah gelecekte biz de üretebiliriz"

TEKNOFEST kuşağı çocuklar, deneyim ve izlenimlerini anlattı.

Arkadaşlarıyla TEKNOFEST alanını ziyaret eden Elif Nur Çiftçi, sergilenen teknolojileri çok beğendiğini söyledi.

Yerli ve milli teknolojileri yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Çiftçi, "Buraya eğlenmek için geldik. TEKNOFEST çok güzel bir yer ve teknolojiyle dolu. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Güneydoğu'nun minik ziyaretçileri yerli ve milli teknolojilerle buluştu

Öğretmeniyle festivale gelen Kevser Alpay da TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festival alanını merak ettiğini ve burada sergilenen teknolojileri görmek için heyecanlandığını anlatan Alpay, şöyle konuştu:

"Burayı çok merak ediyordum. Öğretmenlerimiz bizi getirdi. Bunları görmek için hevesliyiz. İnşallah gelecekte biz de üretebiliriz. Bu teknolojileri üretenlere teşekkür ediyorum. TEKNOFEST denilince aklıma teknoloji, bilim insanlarının ürettikleri geliyor."

Güneydoğu'nun minik ziyaretçileri yerli ve milli teknolojilerle buluştu

Ailesiyle festivale gelen Ayşe Karaçalı ise memleketinde yerli ve milli teknolojileri yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Festival alanında özellikle hava araçlarının dikkatini çektiğini belirten Karaçalı, "Çok güzel, çok beğendim. Helikopterler dikkatimi çekti. Dron ve helikopterleri gördüm ve hepsini deneyimledim." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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TEKNOFEST Yerli ve Milli Teknolojiler
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