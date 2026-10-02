TEKNOFEST kuşağının başarı öyküsü: Yarışmacıdan girişimciliğe

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fizik Mühendisliği Bölümü'nden 2025'te mezun olan Yaren Özdemir, 2023'te öğrenci olarak katıldığı TEKNOFEST İzmir'de kazandıkları ödül sayesinde ilk prototipini geliştirdikleri girişimi bugün ürün aşamasına taşıyarak Avrupa pazarına açılmaya hazırlanıyor.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'nın yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Özdemir, TEKNOFEST Güneydoğu'da, festivale ilk kez 2023 yılında öğrenciyken katıldığını söyledi.

O dönemde 5 kişilik ekip olarak devre kartlarının hızlı ve pratik şekilde üretilmesini sağlayan eklemeli imalat yöntemi üzerine çalıştıklarını belirten Özdemir, hem kullanılan mürekkebin üretimi hem de cihazın geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Özdemir, "TEKNOFEST 2023'teki Take Off yarışmasında 'Tohum Öncesi Çevre, Enerji ve İklim Kategorisi'nde birinci olduk. Bu ödülle birlikte aslında ilk prototipimizi hayata geçirmeyi sağladık. Şu anda pazarda olan bir ürünümüz var." dedi.

"O dönemin tohumlarını diktiğimiz ağacın meyvelerini yiyebiliyoruz"

Aradan geçen 3 yılda öğrencilikten mühendisliğe ve girişimciliğe uzanan bir sürecin yaşadığını ifade eden Yaren Özdemir, bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu'da artık yarışmacı olarak değil ürününü sergileyen girişimci olarak yer aldığını dile getirdi.

Özdemir, "Burada aslında o dönem tohumlarını diktiğimiz bir ağacın çıktılarını, meyvelerini yiyebildiğimiz bir durumdayız. Burada hem ürünümüzü sergiliyoruz hem müşterilerimize hem kurumlara ulaşabiliyoruz hem de öğrencilere kendi ürünümüzü, kendi yolculuğumuzu anlatabildiğimiz bir süreç içerisindeyiz." diye konuştu.

T3 Girişim Merkezi bünyesinde yer aldıklarını belirten Özdemir, burada satış potansiyeline ulaşmış, yatırım almış ve ürünleri onaylanmış girişimlerin bulunduğunu söyledi.

"Öğrencilere girişimcilik deneyimlerini aktarıyor"

TEKNOFEST'e öğrenci olarak katıldığı dönemde 5 kişilik ekipte yer alan Yaren Özdemir, bugün ise 3 kişilik kurucu ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Festivalde öğrencilerden farklı konularda sorular aldıklarını aktaran Özdemir, girişimcilik ve mühendislik alanında gençlere kendi deneyimleri üzerinden yol göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Özdemir, "Bir girişimci olarak bir fikre inandıkları zaman, bir ihtiyaç gördükleri zaman sonuna kadar peşinden gitmelerini ve bunu kovalamalarını öneriyorum." dedi.

Öğrencilerin Türkiye'deki girişimcilik fırsatlarını ve başvurabilecekleri alanları merak ettiklerini anlatan Özdemir, süreç içinde kurulan bağlantıların da gençler için önemli fırsatlar oluşturduğunu söyledi.

"TEKNOFEST, öğrencilerin ufkunu geliştiriyor"

TEKNOFEST'in gençlerin teknolojiye ilgisini artırdığını belirten Yaren Özdemir, festivalin küçük yaşlardan itibaren öğrencilerin farklı teknolojilerle tanışmasına imkan sunduğunu dile getirdi.

Özdemir, "Hem eğleniyorlar hem teknolojinin nerelerde olduğunu, nereye doğru ilerlediğini görebiliyorlar. Bu açıdan çok verimli ilerlendiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalin her yıl farklı bir şehirde düzenlenmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, etkinliğin düzenlendiği şehirlerin altyapısına katkı sağladığını söyledi.

Özdemir, TEKNOFEST’te uçakları, teknolojileri ve farklı projeleri gören öğrencilerin gelecekte bu alanlarda çalışabileceklerini belirterek, "Belki o öğrenci mühendis olacak, o gördüğü uçağın daha ileri versiyonunun yapımında yer alacak. Bu, onlar için hem motivasyon hem de güzel bir ufuk açıyor." diye konuştu.

"Hedef Avrupa pazarı"

Beespenser Teknoloji adı altında ürettikleri monobee devre kartı üretim cihazının ihracatı için hazırlık yaptıklarını anlatan Yaren Özdemir, "Avrupa'ya açılmak için hazırlıklarımız sürüyor. 1-2 ay içerisinde ihracat sürecini başlatacağız." bilgisini paylaştı.

Geliştirdikleri çözümle üretimde Çin'e bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirten Özdemir, ürünlerinin üretim ve AR-GE süreçlerini daha hızlı ve yerinde gerçekleştirmeye imkan sağladığını ifade etti.

Özdemir, "Bizim çözdüğümüz şey, Çin'e bağımlılığı kaldırmak ve üretimi, AR-GE'yi hızlı bir şekilde yerinde yapabilmeyi sağlamak. Umarız ki bunu hem öğrencilere hem de AR-GE'nin yapıldığı kurumlara olabildiğince sağlamış olacağız." diye konuştu.