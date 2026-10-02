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Gündem
AA 02.10.2026 12:17

TEKNOFEST'te sağlık teknolojileri vitrine çıktı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Sağlık Bakanlığının dijital sağlık uygulamaları, medikal robotlar ve afet teknolojilerinin vatandaşlarla buluşturulduğunu bildirdi.

TEKNOFEST'te sağlık teknolojileri vitrine çıktı
[Fotograf: AA]

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, sağlıkta dijital dönüşüm ve yarının teknolojilerini vatandaşlarla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

TEKNOFEST'te sağlık teknolojileri vitrine çıktı

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Stant alanımızda, geleceğin rehber ve medikal robotlarını, VR simülasyonlarıyla 3D anatomi deneyimini, güncel sağlık bilişimi projelerimizi sergiliyoruz. Ayrıca 112 ekiplerimizin uygulamalı ilk yardım eğitimlerinden UMKE'mizin afet teknolojilerine, vücut kitle indeksi ve SFT ölçümlerinden sağlıklı yaşam danışmanlığına kadar pek çok hizmet sunuyoruz. Festival alanının tüm sağlık tedbirleri ve acil müdahale süreçlerini ise 120'yi aşkın UMKE ve acil sağlık personelimizle kesintisiz yürütüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi stantımıza bekliyoruz."

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