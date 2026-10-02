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Türkiye
AA 02.10.2026 13:34

Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusu, Marmara ve Ege için fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin bölgesinde rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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