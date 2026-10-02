TBMM KEİPA Türk Grubu Başkanı Dönmez, Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve TBMM KEİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu’nun 67. Toplantısı için Bulgaristan’ın Burgaz kentine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında bölgesel kalkınma, parlamenter diplomasi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Bulgaristan’ın Burgaz kentinde ev sahipliği yapılan “KEİ Üye Devletlerinde İklim Değişikliği: Ekonomik Yönler” başlıklı toplantıda, iklim krizinin üye ülkelerin ekonomileri üzerindeki dönüştürücü etkileri masaya yatırıldı.

Toplantıda sürdürülebilir kalkınma fırsatları ve bu alanda bölgesel iş birliğinin artırılmasına yönelik stratejiler değerlendirildi.

TBMM KEİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Karadeniz havzasında ortak akıl ve iş birliğiyle daha dirençli, sürdürülebilir ve güçlü bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dönmez, yerel yönetimler ve dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi

KEİPA toplantıları vesilesiyle Bulgaristan’da bulunan Dönmez ve beraberindeki heyet, diplomatik misyonlar, yerel yönetimler ve dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun’u da ziyaret eden heyet, parlamenter diplomasi ve iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Filibe Başkonsolosu Emre Manav ile de bir araya gelen Dönmez, ortak kültürel değerler ve bölgesel ilişkiler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Sonrasında Filibe Müftüsü Ekrem Hocev’i ziyaret eden heyet, bölgedeki tarihsel bağları ve ortak kardeşlik iklimini samimi bir sohbet ortamında ele aldı.

Kırcaali’de yerel yönetim ve soydaşlarla buluşma

Ziyaretlerin önemli duraklarından biri de soydaşların ve Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Kırcaali oldu.

Kırcaali Belediyesi binasında Belediye Başkanı Erol Mümün ile Meclis Başkanvekili ve Kırcaali Milletvekili Ayten Sabri’yi ziyaret eden Fatih Dönmez, bölgedeki yerel yönetim faaliyetleri ve olası iş birliği imkanlarını inceledi.

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi’yi de makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dileyen heyet, ardından Kırcaali Yeni Cami ve Merkez Cami’yi ziyaret ederek bölgenin huzurlu ve manevi atmosferini paylaştı.