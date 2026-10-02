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Türkiye
AA 02.10.2026 15:28

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın

İstanbul Kadıköy'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın
[Fotograf: AA]

Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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