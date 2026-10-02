Kadıköy'de 8 katlı binada yangın

Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.
Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.
Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.