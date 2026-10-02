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Dünya
AA 02.10.2026 17:58

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai'den Trump'ın tehditlerine tepki

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdit açıklamalarına tepki gösterdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai'den Trump'ın tehditlerine tepki

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump’ın “İran’ı yok edeceğiz” açıklamasına tepki gösterdi.

Rızai, “Bir başarısızlığın ardından diğeri, Amerikan tarihindeki en kötü başkan, sadece konuşmaya devam ediyor ve şimdi sözleri kendi fantezilerini bile geride bıraktı.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin kazanamayacağını savunan Rızai, “Kendi hayal gücünüzde her gün kazanabilirsiniz. Ama gerçeklik İran, halkı, askerleri ve füzeleri tarafından şekilleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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