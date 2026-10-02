Batı Şeria'da Filistinlilerin hayatı daha da zorlaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki kontrol noktalarının Filistinlilerin topraklarını parçaladığını ve hayat şartlarını ağırlaştırdığını bildirdi.

Albanese, Batı Şeria'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da giderek genişleyen kontrol noktaları, yol kapıları ve diğer hareket kısıtlamaları sisteminin Filistin topraklarını parçaladığını vurgulayan Albanese, şunları kaydetti:

"Bu durum ayrıca Filistinlilerin zamandan, geçim kaynaklarından, eğitimden ve hatta canlarından olmasına yol açan keyfi kontrol düzenini daha da ağırlaştırıyor. Her yolculuk, randevu ve aile ziyareti bir kapının açık olmasına ya da bir askerin geçişe izin vermesine bağlı hale geliyor ve bu keyfilik bir işkence biçimine dönüşüyor."

Albanese, sadece rakamların bu sistemin yarattığı mağduriyeti tam olarak yansıtmaya yetmeyeceğinin altını çizerek, "Bu sistem insanların hayatından saatleri ve günleri çalıyor, aileleri birbirinden koparıyor, öğrencileri eğitimden ve çalışanları geçim kaynaklarından mahrum bırakıyor ve hayati önem taşıyan sağlık hizmetlerine erişimi engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz 2026'da 4 aylık Ahmed Zaid'in, ailesinin askeri kontrol noktasının ötesinde bekleyen ambulansa ulaşmasına İsrail askerlerinin bir saatten fazla izin vermemesi nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Albanese, Zaid'in ölümünün bu sistemin insani açıdan ne anlama geldiğini gösteren kahredici bir örnek olduğunu belirtti.

Albanese, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria genelinde yaklaşık 3,4 milyon Filistinlinin hareketini kısıtlayan 925 kontrol noktası ve diğer engeller tespit edildi. Bu sayı, son 20 yılın en yüksek seviyesi olurken, önceki 20 yılın ortalamasının yüzde 43 üzerinde." bilgilerini paylaştı.

"Bu keyfi uygulamaya son verilmeli"

Bu parçalama ve kontrol sisteminin sona ermesi çağrısında bulunan Albanese, Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce hareket edebilmesi, bir halk olarak bir arada yaşayabilmesi ve kendi kaderini tayin etme hakkını kullanabilmesi gerektiğini ifade etti.

Albanese, uluslararası toplumu da İsrail'in bu keyfi uygulamalarına son vermek için harekete geçmeye çağırdı.