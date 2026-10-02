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Ekonomi
AA 02.10.2026 18:52

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 12.270,18 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 124,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,43 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,13 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de eylül ayı tarım dışı istihdam artışının 29 bin kişiyle beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekimde faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflatırken, tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteklediği alımlarla pozitif seyir izleniyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü alıcılı bir seyirle tamamlarken, Fon Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısında fon yatırımcılarına yapılacak ödemelerin takviminin değerlendirilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören taslağın tamamlanması için ilgili kurumlara talimat verilmesi öne çıktı.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, hazine nakit dengesi ve sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde üretici enflasyonu ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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