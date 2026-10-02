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Sağlık
AA 02.10.2026 18:26

Ulusal Kanser Kontrol Programı ile 2 yılda 5,1 milyon kişiye meme kanseri taraması yapıldı

Sağlık Bakanlığı, son iki yılda 5,1 milyon vatandaşa meme kanseri taraması yapıldığını, taramalar sonucunda yaklaşık 300 bin şüpheli bulgunun tespit edildiğini ve vatandaşların ileri tetkik için sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Ulusal Kanser Kontrol Programı ile 2 yılda 5,1 milyon kişiye meme kanseri taraması yapıldı

Bakanlıktan, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğu belirtildi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 32 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğu ifade edilen açıklamada, yaşam boyu meme kanserine yakalanma riskinin ise yaklaşık her 16 kadından 1'inde olduğu aktarıldı.

Bakanlık tarafından Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesine yönelik ücretsiz tarama hizmetlerinin sunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taramalar, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Mobil Kanser Tarama Araçları, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) aracılığıyla yapılmaktadır. Program kapsamında son iki yılda 5,1 milyon vatandaşımıza meme kanseri taraması yapılmıştır. Taramalar sonucunda yaklaşık 300 bin şüpheli bulgu tespit edilmiş ve vatandaşlarımız ileri tetkik için sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiştir. Gerçekleştirilen taramalar sonucunda yaklaşık 21 bin vatandaşımıza meme kanseri tanısı konulmuş böylece ve hastalığın erken evrede tespit edilmesi sağlanmıştır."

493 KETEM ile ücretsiz kanser taramaları yapılıyor

Açıklamada, KETEM'lerin kanser tarama ve farkındalık hizmetlerinin yürütüldüğü sağlık merkezleri olduğu ve ücretsiz hizmet verdiği aktarıldı.

KETEM'lerde kanserden korunma yöntemleri, kendi kendine meme muayenesi, sağlıklı yaşam ve risk faktörleri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de verildiği belirtilen açıklamada, "Ülke genelinde 493 adet bulunan KETEM'lerde meme kanseri için mamografi, rahim ağzı kanseri için HPV-DNA testi ve kolorektal kanser için gaitada gizli kan testi ile tarama hizmetleri sunulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların KETEM'lere başvurularını doğrudan yapabildiği veya Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri'nden KETEM'lere yönlendirildiği ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, kanser tarama hizmetlerinin vatandaşlara daha kolay sunulması ve daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden faydalanması amacıyla Türkiye genelinde bulunan 60 mobil KETEM tarama aracıyla tarama, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Mobil kanser tarama araçlarında bugüne kadar 570 bin tarama hizmeti sunulmuştur." denildi.

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Kanser Sağlık Bakanlığı
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