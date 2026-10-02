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Dünya
AA 02.10.2026 17:29

Almanya'da Başbakan Merz'in çalışmalarına duyulan memnuniyetsizlik arttı

Almanya'da yapılan bir anket, Alman hükümetinin ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarına duyulan memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koydu.

Almanya'da Başbakan Merz'in çalışmalarına duyulan memnuniyetsizlik arttı

Alman kamu yayıncısı ARD'nin 28-30 Eylül'de 1303 katılımcıyla yaptığı "DeutschlandTrend" adlı ankette, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in çalışmalarından "çok memnunum/memnunum" diyenlerin oranı bir ay önce yapılan ankete göre 3 puan azalarak yüzde 10'a geriledi.

Bunun 1997'den bu yana "DeutschlandTrend" anketinde bir başbakan için kaydedilen en düşük oran olduğu belirtildi.

Merz'in çalışmalarından "az veya hiç memnun değilim" diyenlerin oranı ise 5 puan artarak yüzde 88'e yükseldi.

Ankette katılımcıların, çalışmalarından en fazla memnun olduğu politikacı yüzde 50 ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu. Pistorius'u yüzde 34 ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve yüzde 27 ile Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt izledi.

"Alman hükümetinin çalışmalarından ne kadar memnunsunuz?" sorusuna "Hiç memnun değilim" diyenlerin oranı bir ay önce yapılan ankete göre 4 puan artarak yüzde 52'ye çıkarken, "Daha az memnunum" diyenlerin oranı ise 3 puan gerileyerek yüzde 38 oldu.

Katılımcıların yüzde 9'u hükümetin çalışmalarından "memnunum", yüzde 1'i de "çok memnunum" yanıtını verdi.

AfD birinci sırada

Ankete göre, Almanya'da aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 27 oy oranıyla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önünde birinci sırada yer alıyor.

Bir ay önceki ankete göre 1 puan gerileyen Başbakan Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 20 ile ikinci sırada bulunuyor.

Hükümet ortağı SPD'nin yüzde 13 oy oranında kaldığı ankette, Yeşillerin oy oranı yüzde 16, Sol Partinin oy oranı da yüzde 11 oldu.

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