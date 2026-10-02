Bakan Kurum'dan TEKNOFEST Güneydoğu paylaşımı: Türkiye'nin geleceği burada

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 14 stantla TEKNOFEST Güneydoğu'da yerini aldı.

İklim Değişikliği Başkanlığı standında, Türkiye'nin bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin vatandaşlar bilgilendiriliyor.

COP31'in resmi maskotu "Caretta" da yapay zeka uygulamasıyla ziyaretçilerle buluştu.

Stantlarda deprem simülasyon maketleriyle yapı güvenliği ve test süreçleri uygulamalı anlatılırken, Sıfır Atık atölyeleri, karbon ayak izi ölçümü, Kahoot bilgi yarışması, Sıfır Atık döngüsel ekonomi yarışması ve sanal gerçeklik uygulamaları da ziyaretçilere sunuluyor.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stantlardan görüntülere yer vererek, "Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada. Burası TEKNOFEST Güneydoğu." ifadelerini kullandı.