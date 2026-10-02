Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'ndeki kabul etti.

Kabulde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Terzi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi de İstanbul'da kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti

Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Gültekin'i de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i de kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu hazır bulundu.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek güzel Üsküdar'ımızın geleceğine dair ihtiyaçları ve çalışmalarımızı paylaştık. İlçemize olan destek ve tensipleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



