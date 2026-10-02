3. Maarif Kongresi, 25-27 Kasım'da Ankara'da yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024'te "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temasıyla gerçekleştirilen 1. Maarif Kongresi'nde öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin deneyim ve değerlendirmeleri merkeze alınmıştı.

2025'te "Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik" temasıyla düzenlenen 2. Maarif Kongresi'nde ise eğitimin toplumsal boyutu ile hak ve sorumluluk bilinci, milli dayanışma ve kardeşlik ekseninde öğretmenin rolü ele alınmıştı.

Bu yıl ise "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla 3. Maarif Kongresi, önceki kongrelerde oluşan birikimi, eğitim, medeniyet ve gelecek ilişkisi çerçevesinde geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilecek kongrede, eğitimin kültür ve değer aktarımındaki rolü ile eğitim, medeniyet ve gelecek arasındaki ilişki, öğretmenlerin deneyimleri ve bilimsel çalışmalar ışığında değerlendirilecek.

Kongre kapsamında "Eğitim Yoluyla Kültür, Medeniyet ve Kimlik İnşasında Öğretmenin Rolü", "Öğrenci Esenliği, Aidiyet ve Destekleyici Eğitim Ortamları", "Gelecek Tasavvuru, Değişim ve Öğretmenlik" ve "Maarifin Öncüsü Olarak Öğretmen" konuları ele alınacak.

Panellerle öğretmenin rolü konuşulacak

Kongrenin panel oturumlarında ise, alanında uzman isimler, "Geçmişten Günümüze Öğretmenlik Rolünün Dönüşümü", "Medeniyet Tasavvuru ve İnsan Yetiştirme İdeali", "Öğretmenliğin Mesleki, Ahlaki ve Toplumsal Boyutları", "Öğrenci Esenliği ve Destekleyici Okul İklimi", "Teknolojik Dönüşüm Karşısında Eğitimin Değişen ve Değişmeyen Yönleri" ve "Sürdürülebilir Bir Gelecek ve İklim Eylemi İçin Nesillerin Yetiştirilmesinde Öğretmenin Rolü" başlıklarını ele alacak.

Öğretmen ve akademisyenleri buluşturacak kongreyle, eğitim ortamlarından elde edilen bilgi ve deneyimlerin akademik birikimle bütünleştirilmesi, öğretmenlerin görüş ve önerilerinin bilimsel zeminde değerlendirilmesi ve paydaşlar arasında bilgi paylaşımı ile işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bildiri gönderimi için başvuruların 23 Ekim'e kadar alınacağı kongreye ilişkin detaylı bilgilere "maarifkongresi.eba.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.