Denizolgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheliye dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da Bezkoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 24 Şubat 2026'da İstanbul Adli Tıp Kurumuna müzakere yazılarak Denizolgun'un otopsi işlemine ilişkin görüntü kaydı olup olmadığının araştırılarak bilgi verilmesinin istenildiği aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 12 Mart tarihli cevabına da yer verilen iddianamede, otopsi işlemine ilişkin fotoğrafların bulunduğu, bunun akabinde 1 Haziran'da kuruma müzekkere yazılarak Denizolgun'un otopsi işlemine ilişkin video ve fotoğraf kayıtlarının Başsavcılığa gönderilmesinin istenildiği, Morg İhtisas Dairesi'nin 5 Haziran tarihli cevap yazısında ise otopsi işlemine ilişkin fotoğrafların CD içerisinde gönderildiği kaydedildi.

İddianamede, 14 Temmuz'da Adli Tıp Kurumuna müzekkere yazılarak Denizolgun'un otopsi işlemine ilişkin gönderilen CD içerisinde 145 fotoğrafın bulunduğu, video kaydı olup olmadığının araştırılarak bulunması halinde CD ortamına aktarılarak Başsavcılığa gönderilmesinin istenildiği, Morg İhtisas Dairesinin 16 Temmuz'daki cevap yazısında ise otopsi işlemine ilişkin video kaydının bulunmadığı belirtildi.

18 Ağustos'ta fethi kabir kararı alındığı ve 19 Ağustos'ta fethi kabir işlemlerinin yapıldığı, akabinde Adli Tıp Kurumu'nun 18 Ağustos tarihli yazısında video kayıtlarının olduğu, kayıtların flash bellek ve CD'ye aktarılarak Başsavcılığa gönderildiği iddianamede yer aldı.

Dosya kapsamında şüphelilerin üzerine atılı eylemin adli görev olması nedeniyle soruşturma iznine tabi olmadığı ifade edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, zabıt katibi Çağdaş Köse ve kayıtların muhafaza edildiği fotoğrafhane görevlisi Samet Çalışkan'ın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı, kurum tarafından şüpheliler hakkında idari soruşturma yürütüldüğü ve kınama cezasının verildiğine ilişkin evrakların dosyaya gönderildiği anlatıldı.

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, Samet Çalışkan'ın 145 fotoğrafı teslim ettiğine dair beyan verdiği, şüpheli Çağdaş Köse'nin "Video kaydı yoktur." cevabı verdiği, şüpheli İsmail Çoban'ın ise "Video yoktur." cevabını verdiğine dair müzekkereyi onayladığına ilişkin beyanının bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, Adli Tıp Kurumunda çalışan kamu görevlisi olan şüphelilerin Denizolgun'un otopsi işlemine ait video kaydı bulunmasına rağmen Başsavcılıkça yazılan müzekkereye gerçeğe aykırı olarak video kaydının bulunmadığına dair cevap verme eylemleri nedeniyle haklarında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.

İddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.