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Türkiye
AA 02.10.2026 16:29

Togg T10X ve T10F TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X ve T10F modelleri, TEKNOFEST'te sergileniyor.

Togg T10X ve T10F TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival yerleşkesinde kurulan Togg standında T10X ve T10F modelleri sergileniyor.

Standı ziyaret eden vatandaşlar, bilgisayarlardaki simülasyonlar aracılığıyla kendi tercihlerine göre araçlarını tasarlıyor, otomobilleri yakından inceleyerek kokpitine oturuyor.

Ziyaretçiler, araçların iç ve dış tasarımını incelerken modelleri deneyimleme fırsatı buluyor.

Togg T10X ve T10F TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü

"Gurur verici"

Ziyaretçilerden 15 yaşındaki Hadise Sayan, TEKNOFEST kapsamında Togg modellerini yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Otomobilleri beğendiğini belirten Sayan, "Türkiye'nin otomobili olması beni mutlu ediyor. Renkleri de çok güzel. Konforlu bir otomobil. Belki ileride ben de üretebilirim. Otomobilleri sevdim, gerçekten çok güzel, beğendim." dedi.

"Benim hayalim astronot olmak"

Siirt'ten TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya gelen Hilal Kızılkaya da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden insanların TEKNOFEST için bir araya gelmesinin güzel olduğunu ifade ederek, "Çalışmalarla gurur duyuyorum. TEKNOFEST'e Türkiye'nin dört bir yanından gelenler oluyor. Gurur verici. Yerli ve milli olduğu için ayrıca güzel. Konforlu araçlar. Benim hayalim astronot olmak." diye konuştu.

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TEKNOFEST TOGG
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