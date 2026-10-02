Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 02.10.2026 23:12

ABD Başkanı Donald Trump: "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum"

ABD Başkanı Donald Trump: "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan’ı mutlu edecek şeyler yapacağım."

ABD Başkanı Donald Trump: "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Alabama'ya gitmek üzere Marine One'a binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, "Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var, dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar, biz de öyle. İhracat yasağı uygulamayacağız." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda daha önce verdiği sözü kendisine hatırlatılan Başkan Trump, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Yaptırımların kaldırılması ve Türk savunma ürünlerinin ABD’ye satılmasının önünü açacak karar konusunda olumlu konuşan Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim." ifadelerini kullandı.




 

ETİKETLER
ABD Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
BM Raportörü Albanese'den İtalya'ya antisemitizm tasarısı tepkisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:59
Trump: İran meselesi çözülürse petrol fiyatları düşecek
00:07
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması: 33 şüpheli tutuklandı
00:09
A Milli Futbol Takımımız, Belçika'ya mağlup oldu
23:39
Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 3 belediye çalışanı tutuklandı
23:27
CSO, kuruluşunun 200. yılına özel konserle yeni sezonu açtı
22:44
Fon soruşturmasında 20 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ