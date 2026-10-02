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Dünya
AA 02.10.2026 22:18

BM Raportörü Albanese'den İtalya'ya antisemitizm tasarısı tepkisi

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İtalya'daki antisemitizm yasa tasarısına tepki gösterdi

BM Raportörü Albanese'den İtalya'ya antisemitizm tasarısı tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ülkesi İtalya'da parlamento gündeminde olan antisemitizm yasa tasarısı ve bu tasarıya dahil edilen kamu görevlilerinin İsrail kültürü hakkında eğitim alması düzenlemesini sert şekilde eleştirdi.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde görüşülen antisemitizm yasa tasarısı ve bunun içinde yer alan savunma, adalet, içişleri, eğitim, üniversiteler bakanlıklarına bağlı personel ve kolluk kuvvetlerine Yahudilik ve İsrail kültürüne dair formasyon verilmesi düzenlemesine tepki gösterdi.

Albanese, "İtalya'da neden İsrail kültürünün öğretilmesi gerekiyor ki? Çünkü bu, hükümetteki elitin (ve muhalefetin bir bölümünün) savunduğu toplumun İsrailleştirilmesinin bir parçası. Umarım İtalyan halkı ilan edilen bu utanca karşı çıkar." ifadelerini kullandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısının da Albanese'in paylaşımına yaptığı yorumlarda destek verdiği görüldü.

Albanese, yasa tasarısına ilişkin gün içinde yaptığı başka bir paylaşımda da şunları kaydetti:

"Bu Apartheid yanlısı yasa tasarısı (mesele tam olarak bu): İsrail'in ırkçı, kurumsallaşmış ırk ayrımcılığına dayalı apartheid suçunu işleyen ve bunun soykırıma dönüşmesine yol açan bir devlet olduğunu söylemeyi engelleyecek, BM ve diğer kurumların yaptığı suçlamaları antisemitizm kapsamına sokacak ve İtalya'yı İsrail yanlısı sansürün öncüsü haline getirecek."

Albanese, geçen ay Roma'da katıldığı bir etkinlikte de antisemitizm yasa tasarısının, İtalyan anayasasına aykırı olduğunu belirtmişti.

Antisemitizm yasa tasarısına ilişkin protestolar sürüyor

Temsilciler Meclisi'nde görüşülen ve kamuoyunda "antisemitizm yasa teklifi" olarak bilinen, "DDL 1004" sayılı yasa tasarısına yönelik protestolar da sürüyor.

Yasa tasarısının görüşüldüğü Temsilciler Meclisi önünde toplanan çok sayıda kişi, açtıkları Filistin bayrakları, salladıkları ziller ve çaldıkları düdüklerle tasarıya tepki gösterdi.

Protestocular, "Antisemitizm yasa tasarısına hayır", "İsrail'i eleştirmek antisemitizm değildir" ve "Protesto haktır" yazılı dövizler açıp, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Antisemitizmin tanımlanmasında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen kriterlerin esas alınmasını öngören yasa tasarısı, mart ayında parlamentonun üst kanadı Senato'daki oylamada kabul edildikten sonra halihazırda nihai onay için Temsilciler Meclisi'nde görüşülüyor.

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