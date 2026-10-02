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Bilim Teknoloji
AA 02.10.2026 22:18

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, 4 farklı alanda çalışmalar yürüten 15 bilim insanına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından verildi.

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
[Fotograf: AA]

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Bakan Kacır, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ni, kazanan 15 bilim insanına takdim etti.

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü 2021'den bu yana, teknoloji ve tasarım, yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, enerji, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, hava, uzay ve insansız su altı sistemlerine yönelik teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve kriptoloji, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ile biyoteknoloji alanlarının yanı sıra Milli Teknoloji Hamlesi'nin uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları boyutlarını konu alan doktora tezlerinin yazarlarına veriliyor.

Değerlendirmeler sonucunda dört farklı kategori altında dereceye giren araştırmacılar şöyle:

"Fen ve mühendislik bilimleri" alanında tezleriyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Sezer Önbilgin birinci, İstanbul Teknik Üniversitesinden Kürşat Tekbıyık ikinci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden Nedim Hacıosmanoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Mehmet Can üçüncü oldu.

"Sağlık ve yaşam bilimleri" alanındaki tezleriyle İstanbul Teknik Üniversitesinden Ahmet Kağızman birincilik, Hacettepe Üniversitesinden Osman Oğuz Demir ikincilik, Sakarya Üniversitesinden Merve Gülbahar Eren üçüncülük ödülünü kazandı.

"Sosyal ve beşeri bilimler" alanındaki tezleriyle Ankara Üniversitesinden Adem Kantar birincilik, Atatürk Üniversitesinden Fatmanur Çimen ikincilik, Amasya Üniversitesinden Muhammed Murat Gümüş ve Gebze Teknik Üniversitesinden Melike Artar Bıyıklar de üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"Temel bilimler" alanındaki tezleriyle Koç Üniversitesinden Musa Dırak birincilik, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Oğuzhan Karakurt ikincilik, Düzce Üniversitesinden Hasan Kara ve ODTÜ'den Tuğba Hacıefendioğlu Aydın üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

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