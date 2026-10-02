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Dünya
AA 02.10.2026 22:04

Kanada, yapay zeka politikalarını uzmanlara danışacak

Kanada, yapay zeka politikalarında hükümete danışmanlık yapacak ulusal konsey kurdu

Kanada, yapay zeka politikalarını uzmanlara danışacak
[Fotograf: Reuters]

Kanada'da hükümete yapay zeka politikaları konusunda tavsiyelerde bulunacak yapay zeka konseyinin kurulduğu bildirildi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kamu, iş dünyası, akademi, araştırma ve teknoloji sektörlerinden temsilcilerin yer alacağı konsey, ülkenin "Herkes için Yapay Zeka" stratejisinin uygulanmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Konsey, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması, ulusal yapay zeka altyapısının geliştirilmesi ve denetlenmesi gibi konularda hükümete tavsiyelerde bulunacak.

Kanada Başbakanı Mark Carney, konuya ilişkin açıklamasında, yapay zekanın sunduğu fırsatlardan yararlanırken olası risklerin yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, konseyin bu konuda hükümete yol göstereceğini belirtti.

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Kanada Yapay Zeka
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