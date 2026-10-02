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Bilim Teknoloji
AA 02.10.2026 21:35

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Savunma sanayimizin en büyük gücü, gençlerin aklı ve yüreğidir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) World Drone Cup ve Robolig alanlarını ziyaret ederek, savunma sanayisinin en büyük gücünün gençlerin aklı ve yüreği olduğunu vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Savunma sanayimizin en büyük gücü, gençlerin aklı ve yüreğidir

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki TEKNOFEST, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Haluk Görgün, festival kapsamında STM'nin organizasyonundaki World Drone Cup'a katıldı. Görgün, etkinlik alanında FPV gözlüğü takarak pilot perspektifinden uçuş deneyimi yaşadı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Savunma sanayimizin en büyük gücü, gençlerin aklı ve yüreğidir

Uçuş deneyiminin ardından TEKNOFEST Robolig alanına geçen Görgün, burada gençlerin kendi tasarladıkları robotları yakından inceledi. Görgün, stantları gezerek katılımcı takımlardan robotların geliştirme süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

"SSB olarak gençlerimizin yanındayız"

Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Robotlarıyla, dronlarıyla geleceğe uzanan genç mühendis adaylarımız, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun yarınlarını bugünden yazıyor. STM'nin düzenlediği World Drone Cup'ta FPV gözlüğünü takıp pilotun gözünden uçuşu deneyimledik. Robolig'de ise gençlerimizin kendi tasarladıkları robotları yakından inceledik, geliştirme hikayelerini dinledik. SSB olarak gençlerimizin yanındayız, savunma sanayimizin en büyük gücü, onların aklı ve yüreğidir."

ETİKETLER
Haluk Görgün Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) TEKNOFEST
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