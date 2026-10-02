Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.10.2026 22:13

Yunanistan'da Gazze'deki yıkımı anlatan belgesel ses getirdi

Yunanistan'da İsrail'in Gazze'deki katliamını anlatan NAZA belgeseli etkileyici bulundu.

Yunanistan'da Gazze'deki yıkımı anlatan belgesel ses getirdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da izleyiciler, Filistinlileri hedef alan gözetleme ve uzaktan öldürme mekanizmalarında görev almış İsrail ordusu mensuplarının itiraflarına yer veren ve Gazze'deki saldırıları soykırım olarak ele alan NAZA belgeselini etkileyici buldu.

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ile Rachel Szor'un yaptığı NAZA belgesel filmi, 12 Eylül 2026'da 83. Uluslararası Venedik Film Festivali’nde "Jüri Özel Ödülü" almasının ardından birçok ülkede olduğu gibi Yunanistan'da da gösterime girdi.

Gösterimlerin çoğu için biletler günü gelmeden tükendi

Belgeseli Atina'da izleyenler AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dimitris Çeripis, "Bu insanlar yaptıkları hiçbir şey için pişman olmuyorlar diye düşündüm, bunun çok normal bir durum olduğunu düşünüyorlar. Bu da tarihinde bunca şey yaşamış bir halkın nasıl bozulduğunu gösteriyor. Hepsi suçlu. Beni şaşırtan şey bu suçları işleyen kişilerin bunu suç olarak görmemesi oldu. Bu akıl almaz bir durum." diye konuştu.

Yaşananlardan ötürü kendini çok üzgün hissettiğini belirten Panos belgesel için, "Çok duygu yüklüydü. Bunu izleyince, insan bu zamana kadar nasıl bir şey yapmadan yaşadığını bilemiyor. Nasıl yardım edeceğini de bilmiyorsun. Seni derin düşüncelere salıyor." dedi.

Anastasis ise belgeselin kendisini altüst ettiğini belirterek, "Bu cinayet sisteminde çalışan İsrailli askerler bana Adolf Eichmann'ı hatırlattı. Auschwitz'te Yahudileri öldüren kişilerdendi. Programın sorumlusuydu. O da 'Ben sadece emirleri yerine getirdim.' demişti. Aynısı buradaki askerler için de geçerli." diye konuştu.

İsmini belirtmek istemeyen bir başka izleyici de belgeselin kendisinde şok etkisi yarattığını belirtti.

Venedik Film Festivali'nden ödüllü film, İsrail'de tartışma yarattı

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi, İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nin 12 Eylül’deki ödül töreninde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.

Belgeselin, Avrupa'nın en köklü film festivalinden ödül alması İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, savcılık ve komutanlıklara, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek, kimliklerini tespit etmeleri talimatı vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, NAZA filminin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu iddia etmiş, NAZA belgeseline ilişkin tartışmalar sürerken, İsrail askerlerini "karalayanları" vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

ETİKETLER
Gazze Katliam Yunanistan
Sıradaki Haber
Kanada, yapay zeka politikalarını uzmanlara danışacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:59
Trump: İran meselesi çözülürse petrol fiyatları düşecek
00:07
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması: 33 şüpheli tutuklandı
00:09
A Milli Futbol Takımımız, Belçika'ya mağlup oldu
23:39
Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 3 belediye çalışanı tutuklandı
23:27
CSO, kuruluşunun 200. yılına özel konserle yeni sezonu açtı
23:58
ABD Başkanı Donald Trump: "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum"
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
Arkadaşlarını trafik kazasında kaybeden ikizler kazaları önlemeye yönelik sistem geliştirdi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ