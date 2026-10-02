Felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kuçuradi'nin cenazesi, 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesinden, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olan Kuçuradi, 1965'te doktora derecesini aldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde 1965-1968 yıllarında görev yapan Kuçuradi, 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu.

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü 1969'da kuran Kuçuradi, 2003'e kadar bölüm başkanlığı görevini yürüttü.

Kuçuradi, 1997'den itibaren Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürüttü, merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsünün de başkanlığını üstlendi.

Türkiye Felsefe Kurumunun başkanlığını yürüten Kuçuradi, Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonunda da çeşitli görevlerde bulundu ve federasyonun başkanlığını yaptı.

Felsefe, etik, insan hakları ve değerler alanlarında çalışmalar yapan Kuçuradi, ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlarda görev aldı.

Eserleri ve ödülleri

Kuçuradi'nin "Nietzsche ve İnsan", "Schopenhauer ve İnsan", "İnsan ve Değerleri", "Etik", "Sanata Felsefeyle Bakmak" ve "Çağın Olayları Arasında" adlı eserleri bulunuyor.

Prof. Dr. Kuçuradi, çalışmaları dolayısıyla Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü ve çeşitli uluslararası onur ödüllerine layık görüldü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Felsefe ve insan hakları alanında ülkemizin yetiştirdiği müstesna isimlerden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. İnsan değerini ve onurunu merkeze alan felsefi yaklaşımıyla insan hakları alanına önemli katkılar sunan Kuçuradi, çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı. Kıymetli bilim insanı Kuçuradi'nin vefatı nedeniyle ailesine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Duran'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için taziye mesajı yayımladı. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Duran, "Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Kuçuradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı. Ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm felsefe camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için NSosyal hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi 'insan olma sanatı' olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık. Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir rehberdi. 'İnsan olma ve insan kalma' hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağ olsun."